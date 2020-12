Lamentable que haya aglomeraciones de gente en el Centro Histórico: empresaria

Los ciudadanos no han entendido que debemos cuidar nuestra salud, pues la pandemia por el Covid-19 no ha terminado, y es que este fin de semana pasado el Centro Histórico lució abarrotado de gente que no mantenía la sana distancia, y donde muchas personas lamentablemente no usaban algún tipo de protección como cubrebocas, mascarilla o careta.

Manifestó lo anterior Alejandrina Cedillo Campos, empresaria y miembro del Consejo consultivo del Centro Histórico de SLP, quien hizo un llamado a los potosinos a que, en la medida de lo posible, recurran a realizar sus compras en línea, para evitar salir a la calle, exponiendo su salud y la de su familia.

“Debemos adaptarnos a esta nueva forma de comprar; creo que la mayoría de los comercios hemos adoptado diversas tecnologías para poder hacer llegar nuestros productos a la población; pero también hago un llamado a los jóvenes, a que si no es importante salir de casa, no lo hagan”, expresó.

En cuanto a los comercios establecidos, recordó que desde que se les permitió retomar sus actividades, se establecieron los protocolos sanitarios necesarios para operar, por lo que al interior de estos se garantiza que hay las condiciones adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores y de sus clientes.

No obstante, afuera de los negocios es donde la gente corre más riesgo, pues en la calle no se respeta la sana distancia, hay personas que no portan correctamente el cubrebocas o simplemente no lo llevan puesto; aunado a ello, el comercio informal al invadir los espacios de la vía pública, provoca que también se generen aglomeraciones, porque impiden que haya un flujo adecuando en la circulación de personas.

