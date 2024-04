Lambot de PrepaTec pasó al mundial del First

El equipo de robótica de PrepaTec Campus San Luis Potosí LamBot 3478, consiguió el pase al Mundial de FIRST Robotics Competition tras conseguir el campeonato del Regional de Bayou (Nueva Orléans, Estados Unidos) con un registro de 14 victorias y ninguna derrota. Los estudiantes de esa institución acudirán a Houston, Texas, este próximo 17 de abril y hasta el día 20.

El conjunto potosino de PrepaTec logró su boleto al Mundial de Robótica, luego de formar parte de la alianza ganadora conformada con los equipos Patribots 4738 de San Diego, California y el Team Combustion 1912, proveniente de Slidell, Louisiana.

La alumna, Paola Arenas Flores, además se llevó el denominado Dean's List Finalist Award, distinción que de acuerdo al portal de For Inspiration and Recognition of Sciense and Technogy (FIRST) que reconoce “el liderazgo y la dedicación de los estudiantes más destacados” y mediante el cual pueden acceder a admisiones y becas por parte de prestigiadas universidades en el extranjero.

Cortesía | Tec de Monterrey

“Esta temporada ha sido de grandes lecciones, la principal, aprendimos lo que es la resiliencia. Después de perder la final en dos regionales en México (Monterrey y Hermosillo), nos tocó levantarnos y sacar fuerzas inimaginables para seguir adelante”, comentó Laura Tapia, head coach de LamBot 3478.

Se trata de la doceava ocasión en la que LamBot esté presente en el Mundial de Robótica y hasta la fecha es la única escuadra a nivel Latinoamérica en lograr posicionarse en el Top 5 en dicha competencia.

El lema del equipo es “Victory goes beyond winning”, La victoria va más allá de ganar y el robot es el pretexto perfecto para que cada alumno ‘viva’ sus propias victorias, “la victoria de vencer los nervios, así como la de descubrir su potencial e incluso áreas que no pensaban que podían dominar”.

Cortesía | Tec de Monterrey

Con su clasificación, LamBot 3478 se convirtió en el equipo número diez de PrepaTec que estará presente en la justa internacional, sumándose a los conjuntos de PrepaTec Cumbres (Monterrey), Laguna, Estado de México, Eugenio Garza Lagüera (Monterrey), Guadalajara, Sinaloa, Querétaro, Eugenio Garza Sada (Monterrey) y León.

El equipo LamBot 3478 fue reconocido con el premio Gracious Professionalism que se otorga a la escuadra que de manera excepcional demuestra los valores de FIRST, además del trabajo en equipo tanto dentro como fuera de la cancha.

Se preparan para llegar de la mejor forma a la justa que reúne a más de 600 equipos de todo el mundo y representar orgullosamente a San Luis Potosí y a México.