"La creatividad ante los retos", lo que destaca a los científicos mexicanos: investigadora

Los científicos mexicanos a diferencia de otros países, se distinguen por la creatividad ante los retos, como son la falta de herramientas y los problemas a los que se enfrentan, consideró Marisol Reyes Reyes, investigadora del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Fue siguiendo su pasión de estar involucrada en la ciencia, como ha logrado mantenerse en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores, pero aclaró que no ha sido fácil, pues ha tenido que invertir tiempo y esfuerzo en lograrlo, aunque considera que cuando las cosas se hacen de corazón todo resulta más sencillo.

“A mi me encanta estar en laboratorio, desde licenciatura me ha gustado estar involucrada en la ciencia, me voy a Estados Unidos a la Wake Forest University a realizar el post doctorado, porque estoy en algo que me gusta, me divierte, aunque sí es cansado, pero lo hice con gusto”.

Actualmente en el IICO-UASLP trabaja varias líneas de investigación, como la síntesis de nanoestructuras a dispositivos orgánicos, que explicó, es la transformación de ciertos materiales en alguna estructura a nivel nano.

“Para imaginar la dimensión en la que se trabaja, es por ejemplo si se toma un cabello de un milímetro de grosor, se divide en un millón de veces y un pedacito de esa millonésima parte es lo que se trabaja. Estamos laborando con materiales en base carbono, y lo que se busca es tener dispositivos, que no perjudiquen al medio ambiente, que sean más baratos”.

Sintetizar estructuras novedosas, determinar sus propiedades y emplearlas en algún dispositivo, en este caso, baterías orgánicas o memorias orgánicas, es la aportación que como científicos e investigadores hacen a la sociedad.

En cuanto a divulgación, señaló que ésta es muy importante para la ciencia “es trascendente para la sociedad porque hace accesible el conocimiento a personas que tienen cierto interés en ciencia, pero hacerlo más fácil, con términos más comunes, o con ejemplos cotidianos, uno puede transmitir esa información a la sociedad en general”.

Las personas que no están interesadas en ciencia de esta forma pueden involucrarse más, “sobre todo aquellos jóvenes que aún no saben hacia dónde ir en su futuro, puedan incursionar en una carrera científica”.

Sobre las carreras científicas en México, reconoció que hay complicaciones en lo que se requiere a instrumentos, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Inglaterra, sin embargo, es esa complicación es lo que le abre la creatividad a las y los científicos mexicanos pues si se sabe hacer investigación, se van buscando los caminos, los medios y se llega a la solución de los problemas. Eso distingue a la ciencia que se hace en México, señaló.

Recomendó a las y los jóvenes que están en duda de qué carrera elegir, que “investiguen, vean las opciones, reflexionen y sigan su corazón, pues lo que uno hace de corazón es lo que mejor resulta”.

