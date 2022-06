Jóvenes del SMN, tercera reserva del país en defensa de su soberanía

A pesar de que México es un país pacifista, además de contar con sus Fuerzas Armadas como primera fuerza, debe contar también con personal con la preparación y conocimientos mínimos para responder ante alguna situación externa que amenace su seguridad y soberanía, convirtiéndose así, los jóvenes del SMN en la tercera reserva para ser llamados a la defensa de la patria en caso de que fuese necesario.

Así lo comento en entrevista el Teniente Coronel D.E.M. José Rafael Jiménez Bermúdez, Sub Jefe de Estado Mayor y vocero oficial de la 12ª. Zona Militar quien dijo que de acuerdo con los acuerdos internacionales México es un país pacifista, “no llevamos la guerra a otros países pero lo que si hacemos, es defender nuestra integridad y soberanía como país”.

El Servicio Militar Nacional es un deber constitucional que se fundamenta en el artículo 5/o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “el cual estipula, que todos los mexicanos están obligados a cumplir con el servicio de las armas, capacitándose en la doctrina militar vigente, para formar parte de las reservas nacionales, y en caso necesario, integrarse a las Fuerzas Armadas para realizar la defensa de la Soberanía Nacional”.

Para entender mejor el concepto y lo que conlleva el Servicio Militar Nacional, el Teniente Coronel Jiménez Bermúdez explica porque al cumplir la mayoría de edad los jóvenes se convierten en reservas, que son las reservas, en qué consiste el Servicio, el sorteo, la bola blanca, la bola negra y sobre todo que es marchar.

QUE SON LAS RESERVAS MILITARES DEL PAÍS

La Legislación Militar que está fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicta que debe haber una reserva que defienda el país en caso de una guerra, primera reserva está conformada por los efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada de México y ahora Guardia Nacional, la segunda reserva la componen los efectivos castrenses en edad productiva que se encuentran en retiro y la tercera reserva la conforman los jóvenes que han sido adiestrados en el Servicio Militar Nacional.

En esos conceptos es donde encajan los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad deben adquirir una instrucción premilitar sin llegar a ser militares, de manera de que si en un remoto caso de que el país llegara a entrar en guerra, se tenga la capacidad para responder a una agresión primero con las Fuerzas Armadas y luego con ellos como reservas”.

¿POR QUÉ SE HACE EL SORTEO MILITAR?

El Jefe Jiménez Bermúdez explica que para el Ejército Mexicano, que se cumpla el Servicio Militar es importante, “lo ideal sería que todos lo hicieran encuadrados y tuvieran la misma instrucción sin embargo los centros de adiestramiento e instructores son insuficientes para darles la instrucción militar obligatoria”.

El cumplimiento del SMN va de acuerdo con el número de centros de adiestramiento que haya en cada entidad federativa, en el caso de San Luis Potosí se tienen dos sedes, el 40 Batallón de Infantería en la capital del estado y el 36 Batallón en Ciudad Valles, “y hay 58 municipios con un número importante de jóvenes que deben cumplir con su servicio”.

Por esa razón es que se realiza el sorteo y del 100 por ciento de los jóvenes que les toca cumplir con su servicio en el año, solo alrededor de un 20 por ciento son encuadrados y de ahí viene el término de bola blanca y bola negra.

“Se hace un sorteo a fin de no favorecer a nadie y mediante éste, determinar quienes harán su servicio encuadrados o “marchando” y quienes a disponibilidad, todos se presentan al sorteo y pasan a tomar su bola negra o blanca que representa nada más y nada menos que cumplir o no con su servicio a disponibilidad o en los centros de adiestramiento”.

¿QUE SIGNIFICA MARCHAR?

Marchar es un término coloquial que se le ha dado a la obligación que tienen los jóvenes de cumplir con su servicio y a la serie de actividades que se desarrollan dentro del servicio, “Se dice que van a marchar, a los jóvenes que se encuentran encuadrados en los centros de adiestramiento para cumplir con sus obligaciones durante todo un año, los fines de semana”.

QUE SIGNIFICAN LA BOLA NEGRA Y BOLA BLANCA

La bola blanca significa que hará su servicio a disponibilidad, sin acudir a adiestramiento permanecen bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante un año, a través de las Oficinas de Reclutamiento de cada Zona Militar, bola negra representa que el joven deberá cumplir con su servicio a manera de encuadrado, es decir que acudirá cada fin de semana a recibir la instrucción militar correspondiente

¿QUE HACEN LOS JOVENES DEL SMN CUANDO MARCHAN?

Los jóvenes que les toca marchar, reciben en los centros de adiestramiento instrucción básica que consiste en entender que deben acatar un régimen militar, recibir y ejecutar órdenes con los conocimientos básicos de lo que es la instrucción militar, el orden cerrado, actividades físicas que se llevan dentro de un programa especifico de adiestramiento, primeros auxilios, legislación militar, derechos humanos, conocimiento del armamento básico que tienen permitido que es un mosquetón calibre 762.

35 POTOSINOS EN LA MODALIDAD 3 MESES

En 2014 se retomo la modalidad de que el Servicio Militar Nacional se realizara en modalidad intensiva por tres meses, encuadrados en una compañía, es decir que los jóvenes podrían reducir de un año a tres meses el periodo de adiestramiento premilitar.

Esta modalidad contempla tres “escalones” durante el año, el segundo escalón que está por iniciar se llevara a cabo del 24 de junio al 21 de septiembre, y para esta fase se enlistaron 35 jóvenes potosinos y están realizando sus trámites. De éstos no todos podrían aprobar los exámenes y requisitos para ingresar, como exámenes médicos, psicológicos, de capacidad física, etc.

“En 12 Regiones Militares, en este caso la IV a la que pertenece San Luis Potosí, hay centros de adiestramiento intensivos, es una oferta que se presenta a los jóvenes que tienen necesidad de cumplir con su servicio de manera expedita, y en tres meses obtiene su cartilla liberada del Servicio”

En esta modalidad el adiestramiento es el mismo, solo se adiciona que se les proporciona alimentación, hospedaje, seguro médico por los tres meses, “además de eso, con las coordinaciones que hemos hecho con el gobierno del Estado ofrecemos también bolsa de trabajo, tanto en la iniciativa privada como en instituciones de seguridad entre ellas el propio Ejército Mexicano, donde pueden causar alta como soldados”.

LA CARTILLA

Al terminar con el adiestramiento premilitar durante todo un año, los jóvenes estarán listos para tramitar la “liberación” de su cartilla, esto es que podrán obtener el documento que les acredita que recibieron una instrucción que los capacita para tomar las armas en caso necesario para defender al país, pero también para participar en actividades de labor social, Plan DNII-E y otras para las que pudieran ser llamados por parte del Ejército.

“Contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional, no es contar solo con una identificación, es mucho más que eso, es avalar que se tiene un conocimiento y un adiestramiento que les será útil durante el desarrollo de su vida, y es tener presente el compromiso que han adquirido con la nación, es también, refrendar el sentido de pertenencia y de empatía con la sociedad”.

Tan es así, que hoy en día hay jóvenes que con gusto prestan su servicio a pesar de que es una obligación constitucional y después de terminar la instrucción, se dan de alta para formar parte de las Fuerzas Armadas, el conocernos, el convivir día a día con el Ejército y saber que un soldado no solo hace Plan DN III-E, no solo está en carreteras revisando vehículos si no que tenemos otro tipo de actividades, se les hace atractivo.