Jóvenes solicitan trámite de la cartilla militar

Ya suman más de 500 jóvenes nacidos en 2004 y remisos, los que se han acercado al Departamento de Reclutamiento, del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, para solicitar el trámite de la cartilla militar, la mayoría de ellos son trabajadores, que requieren el documento por exigencia de sus empleadores.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Dirección de Reclutamiento Carolina González Hernández, quien indicó que también han sido jóvenes estudiantes de nivel medio superior, los que se han acercado a realizar los trámites, aunque son los menos.

“A la fecha, son más de 500 los jóvenes que se han acercado con nosotros para realizar sus trámites, es una cifra positiva, pues estimamos que vamos a superar los 860 que se hicieron el año pasado, ya que apenas va el primer trimestre del año” explicó la funcionaria.

Que indicó que será en las próximas semanas, cuando retomen el acudir a las colonias y comunidades del municipio, para facilitar a las personas interesas, el trámite de su cartilla, asegurando que hasta el momento, ya visitaron algunos lugares, como Cactus, Pavón y San Francisco, donde han tenido buena respuesta.

Los documentos que se deben de entregar para iniciar con el trámite de la cartilla militar son el acta de nacimiento, el CURP, el comprobante de domicilio, así como comprobante de estudios, además de cuatro fotografías, tamaño cartilla, las cuales deben de cumplir con requisitos, como no portar aretes, no traer el cabello largo y no se debe tener bigote.