Inviable imponer nuevo Patronato del Centro de Abastos, no es legal

El actual Patronato del Centro de Abastos, encabezado por José Luis Olivares Robles, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de las personas que por la fuerza pretenden imponer una nueva mesa directiva en esta central, pues legalmente no es viable.

Al respecto, Olivares Robles señaló que, después de que un grupo de comerciantes tomaran las instalaciones del Patronato con la intención cambiar la dirigencia de éste, se recurrió a interponer una denuncia y ahora sólo esperan el actuar de las autoridades, pues consideró que “es la única solución a este ilegal actuar, de quienes pretenden sólo tapar o desaparecer denuncias que están en su contra de parte del Patronato por robo de documentos, fraude, entre otros hechos”.

Lamentó que haya personas que estén incitando a la violencia con este tipo de actos; sin embargo, dijo que afortunadamente la mayoría de los locatarios conocen su manera de conducirse y están dispuestos a hacer lo necesario, para evitar que comentan cualquier acto ilegal.

“Todos tenemos libertades y derechos para disentir, para manifestarnos, pero no para violar leyes. En este caso, claro que tienen derecho a manifestarse, pero no a incitar y ejercer la violencia, no tienen derecho a usurpar funciones, no tienen derecho a usufructuar espacios y servicios que no les han asignado, no tienen derecho a violar decretos que, con el sólo hecho de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, son una ley y son de observancia general”, apuntó.

Ante ello, el líder el Patronato manifestó que son conscientes de que el Gobierno del Estado es prudente en su actuar, “pero eso no implica impunidad”, por lo que, esperan que la autoridad intervenga, primero buscando el diálogo y una solución adecuada, y si esto no da resultados, entonces “forzosamente tendrá que aplicar la ley en toda su extensión”.

Finalmente, Olivares Robles aseguró que por muchos años se ha trabajado en la estabilidad y la tranquilidad del Centro de Abastos, con el único afán de servir a la comunidad: locatarios, personal y clientes, por lo que, no caerán en provocaciones, pues esto sólo generaría más violencia, además de que proyectaría a la comunidad una imagen de un Centro de Abastos conflictivo.