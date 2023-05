Investigarán muerte de Dulce Marina, bajo el protocolo de feminicidio

Investigarán bajo el protocolo de feminicidio, muerte de Dulce Marina Moreno López, niña de 14 años de edad, quien desapareció el pasado 28 de abril de este año en la localidad de Rancho Nuevo, en el municipio de Ciudad del Maíz y quién fue encontrada la noche del domingo 30 de abril al fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de altura y un arroyo sin agua, en una parcela de la misma comunidad.

Así lo informó el Fiscal General José Luis Ruiz Contreras, quien además dijo que ya tienen varias líneas de investigación en torno a este hecho, mismas que les ha proporcionado la familia de la menor.

"Ahora estamos trabajando en ello ,de hecho se suspendió anoche la inspección, solamente el levantamiento del cuerpo se preservó, todo la escena se vuelve a incorporar toda el personal a esta hora para poder abarcar un poco más el perímetro en donde ocurrieron los hechos ,desde el último lugar , ahorita estamos esperando los los resultados de la necropsia"

Por otro lado, el Vocero de Seguridad de Gobierno del Estado, Miguel Gallegos Cepeda, informó que por el momento presumiblemente la muerte de la menor de edades podría deberse a la caída del barranco.

"Presumiblemente se debe precisamente a una caída de un barranco de aproximadamente 50 metros, entonces paareciera que esto esto forma parte de ello, de acuerdo a los avances que nos proporciona la la Fiscalía General del Estado en la en la investigación , hasta ahora no se ha determinado ataque o alguna alguna agresión, sino las contusiones precisamente por el rodamiento de la de la caída. La menor bueno, fue localizada por sus familiares, por sus padres y por una por una hermana".

Sin embargo, las autoridades municipales, cómo la alcaldesa de Ciudad del Maíz, Mireya Vancini Villanueva, se pronunció ante este hallazgo y exhortó a las autoridades a seguir las debidas diligencias entorno a la investigación de la muerte y presunto feminicidio de esta jovencita.

"Ante la violencia no nos callaremos, ante la indiferencia no nos quedaremos quietos, ante la agresión alzaremos nuestra voz, ante el feminicidio de Dulce Marina no nos callaremos. Apoyaremos hasta llegar hasta las últimas.

Y que los responsables paguen, las niñas y los niños no se tocan , las niñas y los niños se cuidan, las niñas y los niños se protegen, desde el gobierno municipal, repudiamos el feminicidio de Dulce ".