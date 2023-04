Magistrada Presidenta se reúne con la señora Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio

Hay disposición por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para aplicar los parámetros y protocolos de investigación en juicios por delitos de feminicidio, así lo informó la señora Irinea Buendía Cortés, quien este miércoles se reunió con la magistrada presidenta María Manuela García Cázares, para darle a conocer la sentencia de su hija Mariana Lima Buendia.

"Esta sentencia contiene protocolos y estándares nacionales e internacionales que pueden ser replicados en otros casos para obtener sentencias justas, yo ví buena disposición de la magistrada presidenta y esperamos que la sentencia de mi hija sea un ejemplo de cómo obtener justicia", apuntó Irinea Buendía.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Asimismo señaló que dentro de esta reunión se capacitó a magistrados/as , jueces y juezas, sobre como un amparo puede construir un camino hacia la justicia y la verdad, y como evitar deficiencias en los procesos penales , y como ellos dentro de sus funciones pueden colaborar en acciones de protección a los Derechos Humanos de las víctimas.

"Pues comentarles que fue una reunión muy productiva, estuvo presidida por la magistrada presidenta, a todos los magistrados y magistradas pues el agradecimiento de que abran estos espacios porque la exigencia sigue siendo de justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, estamos viviendo una emergencia nacional con según datos oficiales, suceden 13 feminicidios cada 24 horas en el país y en el mismo lapso de tiempo, diez mujeres son desaparecidas", explicó Pablo Navarrete Gutiérrez , defensor de Derechos Humanos.

Así mismo la señora Buen día Cortés apuntó que esto es parte de las actividades contempladas dentro de la Caravana que socializa la sentencia de su hija Mariana Lima, ya que para ella es fundamental que los tres poderes de gobierno de cada estado, conozcan a profundidad la importancia de la aplicación de la perspectiva de género, como una forma de administrar justicia expedita en los plazos y términos justos para las víctimas.

"Desgraciadamente cuando se desconoce la perspectiva de género se pierden muchas evidencias, la Cadena de Custodia que es muy importante, pero más que nada, pues lo que nos interesa es la disposición que tienen las autoridades para poder seguir con esta capacitación que la que la sentencia Mariana Lima Buendía y la sentencia de Karla Pontigo Luccioto.

Esas son las exigencias que tenemos para poder acreditar ese feminicidio y que tengamos acceso a la justicia".

Así mismo señalaron que la idea es que retomen los estándares de estas dos importantes sentencias, porque esto ayudará a derribar los muros que hay para el acceso a la justicia las víctimas de feminicidio.

"No solo le está fallando la sociedad, sino le está fallando el estado en la prevención y en la investigación, el Estado llega tarde a resolver los problemas y hay unos niveles escandalosos de impunidad que son de cerca del 98 por ciento de impunidad en los casos de feminicidio en el país y estas dos sentencias pueden ayudar a superar este constante de impunidad y de permisividad social porque un caso que no se investiga y no se sanciona es permiso para un siguiente feminicidio".