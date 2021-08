Interapas carece de finanzas sanas, no atendió prioridades

El regidor capitalino, Christian Iván Azuara Azuara, pidió que en estos dos meses que restan a las administraciones estatal y municipal se resuelva el problema de El Realito, y no se le deje a las siguientes.

“Parece que ahora quieren tirar la pelotita y ver quién tiene la culpa; prefieren tirar el bote e irlo pateando mientras termina la administración”, expresó, aunque descartó de momento la recisión de contrato con la empresa operadora del acueducto, toda vez que ni el gobierno capitalino ni el de Soledad de Graciano Sánchez tienen un plan B. “Si se cancela el contrato nadie se va a meter, y van a dejar la responsabilidad a las otras administraciones”.

Cortesía | Interapas

Destacó que el Interapas no ha podido siquiera responder al tema del abasto emergente a través de los camiones cisterna. “El organismo no tiene finanzas muy sanas; tiene una deuda muy grande y hay una gran cartera vencida, pero se prefirió pagar una millonada a un despacho para su recuperación, que no se logró”, dijo.

También, recordó, se pagaron millones de pesos para el retiro del lirio de la presa San José, y el problema sigue vigente, “y eso es no aprovechar el agua pluvial”

“Tampoco encuentran cómo aprovechar el agua de la presa San José y prefieren invertirle en que se vaya más rápido, en lugar de ahorrarla y controlarla”, agregó.

El regidor señaló que comienza ya el proceso de entrega-recepción, y dijo esperar que la información que proporcione el organismo operador de agua sea clara y precisa.