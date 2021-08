[En video] Vecinos de Villas del Morro vs obras de Interapas

Soledad de Graciano Sánchez.- Por tercera ocasión vecinos de la colonia Villas del Morro se reunieron con un emisario de la dirección general de Interapas, para que los convenza de hacer una obra hidráulica que les restaría agua potable, para dirigirla a nuevos fraccionamientos.

“Basta de abusos, estamos hartos!”, exclamaron los colonos pues ningún jefe de área o alto ejecutivo de Interapas ha acudido a explicarles sobre este proyecto, “y solo mandan a un ingeniero, pero es un mensajero, no tiene voz y voto, nosotros queremos hablar con el director general, pero no da la cara”, aseguraron.

Y es que, de acuerdo a los vecinos sí reciben el vital líquido pero no con la suficiente presión, una situación que tiene años, y se abastecen de un pozo cercano al asentamiento desde hace 24 años.

“Están haciendo fraccionamiento por todos lados y se están llevando el agua, no nos ponemos a eso, pero siempre y cuando nos den garantía a nosotros, que no nos quedemos de agua, y cuando se perforó ese pozo, nosotros dimos una cuota para comprar el terreno, y eso no lo hacen valido”, señaló

Los afectados indicaron que ese pozo ahora también abastece a asentamientos como La Lomita, Escobillal, El Morro, por mencionar algunas, y con las obras que quieren hacer, que es básicamente introducir tubería de más diámetro para abarcar más agua, aseguran que la distribución será más deficiente.

Desde la semana pasada han sostenido reuniones, y en ninguna ha estado el director general de Interapas, muchos menos personal de la delegación del mismo organismo en Soledad, uno un empleado de Interapas que pretende hacer labor de convencimiento, pero ha fallado en el intento.

“Nuestros drenajes siguen colapsados y se agrietan nuestras casas, y se sale la agua por los inodoros, es tiempo de que se ponga a trabajar, así como estamos nosotros están muchas colonias; el recibo sigue llegando con notas de embargo y nos siguen llegando con adeudos, ustedes cómo funcionarios -Interapas- ya se van y nosotros como vecinos vamos a estar afectados por muchos años más”, lamentaron los vecinos, al señalar que no dejarán hacer ninguna obra que les quite la poca agua que reciben.

