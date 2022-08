Insabi no regresará los recursos que el Estado invirtió en trabajos del Hospital Central

La dirección general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no regresará los recursos que el Estado de San Luis Potosí, ya invirtió para que arrancarán los trabajos en el nuevo Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Como se recordará el pasado 11 de enero, el mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el rescate del Sector Salud y como prioridad tenía el equipamiento del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” con una inversión de 900 millones de pesos, esto luego de que el gobierno federal no aterrizaba el presupuesto para ese organismo.

También, el 29 de marzo de este año, el gobernador advertía que daba un plazo de dos meses a la federación para que resolviera la situación administrativa y de equipamiento del nuevo nosocomio, de lo contrario buscaría sacar del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) a este que es el nosocomio más importante de la entidad. En tanto se trabajaba con recursos de la entidad potosina.

Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del INSABI, hoy dijo que no habrá un rembolso “Cuéntenos ¿Sí le va a regresar los recursos al gobierno del estado?, No, no, mire, no se trata de que regresos recursos, se trata de cubrir la brecha del sector salud, y cubrir la brecha es lo que hace falta. Estamos diciendo que habrá mil 700 trabajadores que van a ir con cambio a la federación, estamos diciendo que hay que invertir más de 350 millones de pesos en equipo que van con cargo a la federación y ahora estamos invirtiendo más de mil 800 millones de pesos para equipamiento”.

También apuntó que van a revisar los salarios de los trabajadores de la salud, ya que ha habido expresiones en donde al parecer las percepciones no son favorables para el sector de la salud “se trata de hacer un esfuerzo y están salvadas sus luchas sindicales”.

Finalmente añadió que de aquí al mes de diciembre van a trabajar para garantizar los médicos que hagan falta en las instituciones sanitarias del país.