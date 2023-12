Inoportuno e irresponsable desestimar bajo rendimiento educativo: Konishi

Es inoportuno y hasta irresponsable que el Gobierno Federal asegure que, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) del 2022, donde fue calificado el rendimiento educativo en México con bajos estándares en lectura y ciencias, “corresponden a un sistema de evaluación neoliberal”.

Así lo señaló el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi al afirmar que en cualquier actividad se refleja ese bajo rendimiento expuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ante lo cual, la Secretaría de Educación Pública dijo que los resultados arrojados por el programa no tuvieron en cuenta el contexto social y económico que enfrentó el país tras la crisis sanitaria de Covid-19.

“Cuando le aumentas el ingreso a las personas, ya sea por un subsidio, una transferencia o una remesa, el gobierno no tiene las herramientas para que se soporte, que las familias retengan esa transferencia, ese dinero, no se genera riqueza. Y no me refiero a riqueza nada más de dinero, no se genera riqueza cultural, riqueza académica, riqueza económica”, expuso.

Manifestó el legislador que “si no contamos con la salud y con la educación suficientes y de buena calidad, aunque a mí me llegue un subsidio, pero ese me lo tengo que gastar en medicinas, pues entonces sí puedo ganar más dinero, pero gasto más. La pregunta es ¿quién es más rico? ¿Quién gana 20,000 pesos y se gasta 10,000 o quién gana 100.000 pesos y se gasta 98.000?”.

Ramírez Konishi señaló que “el reflejo de esta evaluación que coincide mucho con los indicadores del CONEVAL, tenemos de la última medición que refleja que se incorporaron a este rezago educativo casi 500,000 potosinos y obviamente eso se transmite en las evaluaciones que hace la OCD”.

Abundó que “eso quiere decir que los jóvenes mexicanos no tienen una buena calidad educativa y el tema de la matemática no es nada más saber sumar dos mas dos, es el razonamiento lógico, la solución de problemas. Es saber administrar un negocio de uñas, una tiendita, las ganancias por manejar un vehículo de plataforma o repartir comida, administrar un dinero y para eso se necesitan matemáticas, el conocimiento”.

El diputado Mauricio Ramírez añadió que “cuando recibes un dinero de la Federación, si eres un estudiante y tienes un buen nivel educativo, y ese dinero es para que lo mejores, ahí se genera riqueza educativa. Si tú recibes ese dinero y tienes una salud, entonces no lo tienes que gastar en pagarle medicinas o doctores”.