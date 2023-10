“Inhumano”, que “La Loma” llene sus lagos artificiales en tiempos de crisis hídrica: Gallardo

Es “inhumano” que en medio de la grave crisis que vive la capital potosina y en general toda la zona metropolitana por la falta de agua, en el fraccionamiento y club de golf La Loma estén preocupados porque se les baje cinco centímetros el lago.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, habló de lo que sucede en esa exclusiva zona de San Luis Potosí y afirmó que “hay que llamarlos a cuentas y ver que es lo que está pasando”.

Cuestionado de ¿por qué La Loma tira agua como si hubiera suficiente mientras la ciudad no tiene, y el club de golf posee de sobra?, el mandatario estatal consideró que “ahí tiene que apretar el alcalde de la capital (Enrique Galindo Ceballos), ya se lo he dicho”.

Lamentó las imágenes que circularon en redes sociales donde se da cuenta de lo anterior, “en días pasados vi un video donde estaban llenando los lagos a grandes cantidades, llenándolos para que no se le bajara ni siquiera poquito el nivel, ahí sí es inhumano lo que está pasando”.

Cuestionado de si esto habla de una nula empatía del fraccionador Carlos López Medina hacia la ciudad, el gobernador aclaró que no, “no es el señor López Medina, es una franquicia de agua que se le dio hace muchos años y los alcaldes no han hecho nada”.

Pero ahorita en particular, opinó, deberían hacer algo, porque tenemos una crisis de agua en la ciudad, “cuando no se tenía esa crisis a lo mejor, si no era válido, se aceptaba que pudieran ellos estar sacando agua, hoy hay que llamarlos a cuentas y ver que está pasando”.

“Ahorita que no hay agua, y que les preocupe a ellos que se les baje cinco centímetros el lago ´está cabrón´”, sentenció finalmente.

Hace poco más de dos meses, el alcalde, Enrique Galindo Ceballos, reveló que el club deportivo La Loma se amparó ante la justicia federal para no pagar la deuda que tiene con el Interapas, misma que asciende a 23 millones de pesos.

El presidente municipal de la capital refirió entonces que el caso de La Loma no es el primero, es el más famoso y se dio a conocer pero hay al menos cinco casos en donde se ha suspendido la toma y se les ha requerido el pago, “tenemos grandes deudores, a quienes se les suspendió el servicio, tengo que recurrir a ese tipo de regularizaciones”.