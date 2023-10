Industriales prevén un complejo 2024 para las empresas en SLP

El 2024 será un año complicado debido al proceso electoral y a las nuevas cargas en materia laboral, señaló Ada Luz Martínez Morales, presidenta de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

Martínez Morales manifestó que si bien, las empresas han tenido una mejoría después de la pandemia, "no ha sido lo ideal, todos quisiéramos tener más posibilidades de desarrollo económico, mejor de lo que hemos tenido en otros años".

Debido a ello dijo esperar que haya un buen cierre de año, ya que además se prevé que el 2024 será complicado debido a que se llevará a cabo el proceso electoral, en el que externó su deseo de que se tomen las mejores decisiones para que el país prospere.

Mencionó que además, en materia económica vienen nuevas cargas para las empresas, esto debido al aumento al salario mínimo y propuestas que se encuentran en análisis, como el aumento en los días de aguinaldo y la reducción de la jornada laboral.

Al respecto, la empresaria dijo considerar que deberían analizarse bien las propuestas ya que "impactarían muchísimo, creo que no estamos preparados todavía como empresas -económicamente hablando-, para soportar algo así, habría que pensarlo mejor".

Y es que recordó que este año acaban de aumentar los días de vacaciones, además de que se tuvo un aumento de 20% al Salario Mínimo, "no hay empresario que no quisiera tener mejor a sus empleados, pero no estamos todavía en condiciones".

Martínez Morales dijo desconocer si hay riesgo de cierre de empresas derivado de las nuevas cargas laborales que se prevén para 2024, sin embargo insistió en que sí impactarán, sobre todo en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).