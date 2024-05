Protestan por desvío de recursos en Kínder de Soledad

La Asociación de Padres de Familia y el Comité de la Escuela es Nuestra del kínder “Adolfo Girón Landell” ubicada en la calle Augusto Spies justo en la Unidad Habitacional Fidel Velázquez del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, llevaron a cabo una manifestación pacífica este miércoles 22 de mayo debido a que aseguran que la tesorera Fátima Reyna, presuntamente se quedó con 71 mil pesos para techado de la escuela. Además, argumentaron que la directora de la institución educativa es una probable cómplice de estos hechos.

Adicionalmente reportan que la directora general de la institución está obligando a que los padres de familia repongan los 71 mil pesos perdidos a pesar de que sabe que los padres de familia no cuentan con solvencia para recuperar ese presupuesto que sería utilizado para la manutención y mejoras del preescolar de sus hijos.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Fue la señora Itzel, madre de familia quien encabezó esta protesta matutina con la intención de hacer notar a los medios de comunicación y a la sociedad en general que no tienen ningún tipo de responsabilidad en relación al robo de dicho recurso, sobre todo porque fueron beneficiarios del programa la Escuela es Nuestra que es de carácter federal y que distribuye la cantidad de 250 mil pesos, haciendo notar que su organismo no tiene nada que ver con el robo.

“Soy la presidenta del Comité de la Escuela es Nuestra y el motivo de que se hizo la manifestación es porque queremos que la señora Fátima Reina que es la tesorera, de la cara y regrese lo que se robó, a ella como tesorera se le otorgó una Tarjeta del Bienestar y entonces, pues esos recursos eran para el techado, la construcción del techado del jardín de niños y pues bueno, estuvo sacando dinero y ahora que le pedimos el resto, pues se negó completamente, nos traía vueltas y vueltas, que era el sol que no podía salir, que este yo me comprometí a llevarla. Yo le dije vamos, y nunca quiso, entonces pues es el motivo por el que no quiso, porque había tomado el dinero y no hay nada ya”.

La institución fue bloqueada desde temprano “hasta que vengan autoridades, no ha venido nadie, solamente están los del Bienestar, pero también queremos este apoyo de ellos, ya que hemos ido a la Fiscalías tanto del Estado como la República y nos traen de un lado a otro, no nos quieren tomar la denuncia, los de la República nos dijeron que tiene que ir a hacer la denuncia a los del Bienestar porque prácticamente el dinero es de ellos. Nosotros somos como terceros, pero también en Bienestar, nos dijeron que, si no levantamos la denuncia para la próxima que nos llegue un apoyo, nos van a investigar a todo el Comité y no queremos pagar platos rotos por culpa de la señora Fátima Reina”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

De hecho, el programa es ajeno, porque pertenece al gobierno federal “la SEGE hasta ahorita no. Entonces queremos este el apoyo para que nos hagan caso con la denuncia. Y prácticamente los que estamos en el Comité nos deslindamos de esa responsabilidad, que nosotros no tenemos nada que ver”.

En estos momentos se están viendo afectados porque no pueden pagar el techado de la escuela, y quieren que esta infraestructura este lista pronto, más con las condiciones de calor que imperan.

La vicepresidenta de la escuela comenta que hasta el día de hoy la Secretaría del Bienestar tomó responsabilidad en este caso. Invitó a los medios a entrar a la escuela y se nota que sigue en construcción y las obras están frenadas porque no hay dinero para continuar con la remodelación “queremos dejar en claro que el kínder está pagando la obra, aquí cala mucho el sol, no se puede hacer ningún evento, no es digno para los niños”.