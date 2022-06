INDEPI y Congreso han vulnerado la representación indígena: Comunidad triqui

La comunidad triqui asentada en San Luis Potosí exige respeto a su autonomía, tanto por parte de las autoridades estatales, como de organizaciones, señaló Palmira Flores García, representante de dicha comunidad.

Flores García denunció que tanto el Congreso del Estado como el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI) , han vulnerado a la representación indígena, ya que han convocado a la consulta indígena, a actores que no son representantes de alguna comunidad, sino que forman parte de una organización social, tal es el caso del Frente Unión de Pueblos Originarios, liderado por Zenón Santiago Cervantes.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

Recordó que el pasado 7 de abril, integrantes de dicho Frente, atacaron a los miembros de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, razón por la que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, aunado a que han seguido los ataques mediante difamaciones hacia su persona, por lo que amplió la denuncia e inclusive cuenta con medidas de protección.

Entre las acciones en su contra, dijo tener conocimiento de una conversación entre integrantes del Frente, en la que se deja ver que planean algo en su contra, dicen “lo que debe correr es tinta bien escrita, no debe correr sangre, eso solamente como última opción”; esto implicaría que si no funciona la táctica de tenerla en un mal estado anímico a base de difamaciones, entonces “correrá sangre”, y alertó que si bien no fue una amenaza directa, no se puede tomar a la ligera después de la agresión que hicieron a los miembros de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

En ese sentido, reprobó que las autoridades estatales reúnan a las víctimas con sus victimarios, “nos pone en riesgo porque no sabemos qué puede pasar”, por lo que pidió que se respete a la representación indígena, y sea ésta la convocada a la consulta indígena, o en todo caso, que hagan convocatorias por separado.

Flores García mencionó también, que integrantes del Frente han atacado a la comunidad triqui diciendo que no son de San Luis Potosí y que regresen a su tierra, sin embargo destacó que hay miembros de la comunidad que ya tienen más de 30 años de residencia en la capital potosina, inclusive hay familias de cuarta o quinta generación, y han conservado sus costumbres, lengua y forma de organización, razón por la que cuentan con registro como comunidad indígena reconocida por el Estado, de la cual ella es representante y además tienen autoridades tradicionales que deben ser respetadas tanto por las autoridades, como por otras comunidades.