Enrique Galindo revira: Grupo de indígenas “disidente” se negaron a participar en conformación de consejo

Indígenas que denuncian exclusión, se negaron a participar en las mesas para la conformación del consejo indígena, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Luego de que un grupo de indígenas denunció que el Ayuntamiento no los había tomado en cuenta para la elección de los representantes indígenas en la administración municipal, el alcalde capitalino señaló que sí hubo foros y mesas de trabajo con comunidades indígenas para conformar el consejo indígena, “se ha venido cumpliendo con la ley, hay una sentencia del tribunal electoral que ya dimos cumplimiento y ahí derivó en un consejo que el Cabildo autorizó y tomó protesta”.

Mencionó que si estas personas son miembros de pueblos originarios, debieron participar en las mesas de trabajo organizadas por el Ayuntamiento, “todo el tiempo se les invitó a la mesa, todo el tiempo se les hizo convocatoria, se les pidió parecer, pero todo el tiempo dijeron que no querían participar con nosotros”.

Señaló que este grupo “disidente” se identifica con el ex alcalde, incluso quien los lidera es el ex director de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, quien fue denunciado penalmente por la actual administración ya que se detectó que era “aviador”, pues percibía un sueldo pero no acudí a trabajar; esta misma situación la denunciaron los representantes de comunidades indígenas que forman parte de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, quienes hace tiempo exhibieron que el ex director seguía cobrando pese a que legalmente había sido destituido del cargo.

Galindo Ceballos indicó que este grupo disidente ya interpuso juicios en contra de lo que ha hecho la administración municipal, situación que entorpece el trabajo en materia indígena, y pidió que en todo caso, no sólo se molesten “y no quieran, que propongan, pero no proponen tampoco nada”.