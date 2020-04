Incrementa renta de viviendas en SLP por el Covid-19

Pese que la contingencia sanitaria por el Covid-19 ha generado una contracción del mercado en distintos sectores productivos, en el ramo inmobiliario ha provocado que la renta de viviendas y departamentos se incremente considerablemente.

Gustavo Rivera Cerda, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que “extrañamente” la demanda en el arrendamiento de vivienda ha crecido, pues si normalmente lograban cerrar una renta por mes ahora están cerrando mínimo una renta por semana.

Explicó que los consumidores están buscando todo tipo de vivienda, desde la económica hasta la residencial, pero en promedio las rentas más solicitadas oscilan entre el rango de los siete mil hasta los 15 mil o 20 mil pesos.

“Yo tenía una renta mensual y ahora en estas tres semanas de cuarentena llevo una renta semanal. Yo creo que a lo mejor había mucha gente que estaba en casa de algún familiar o que estaba pagando hotel, no sabemos; tal vez como se dan cierres de hoteles o problemas de convivencia en familias, pues están corriendo a rentar y se eso ha incrementado”, expresó.

Por otro lado, dijo que si bien en el sector inmobiliario son conscientes de la difícil situación económica que está atravesando la población en general, por lo que arrendadores han accedido reducir los cobros de las rentas, algunos incluso hasta la mitad, al menos por los meses de marzo, abril y mayo, sin necesidad de que en junio repongan lo que no pagaron.

“Yo veo la solidaridad de los mexicanos, los mismos dueños nos hablan y dicen que si las personas que rentan necesitan tiempo para pagar no hay problema, y están dispuestos a rentar a un precio más bajo con tal de salir de esto. Creo que tenemos que ser solidarios y no podemos permitir que esto incremente los precios, debemos ser vigilantes y no permitir que esta pandemia se convierta en negocio para algunos”, apuntó.