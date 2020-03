Incluye el INEGI a afrodescendientes

A lo largo de la historia humana la población afrodescendiente ha sufrido de una gran discriminación. En México este sector poblacional por siglos fue invisibilizado por el Estado y por diversas instituciones, pero actualmente esta brecha social se ha ido desdibujando, gracias a la lucha de la población afromexicana por su reconocimiento de manera institucional.

Por ello realizar el perfil sociodemográfico de la población afromexicana en nuestro país, es una manera de documentar, de exponer y hacer propia la existencia de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres afrodescendientes, que habitan en el territorio mexicano.

Cortesía | María Fernanda Ruiz Cervantes

Así lo mencionó la maestra en Sociología Rural y doctorante en Estudios Latinoamericanos , Fernanda Ruiz, quien a trabajado el tema de la afrodesendecia en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero desde el año 2011, expuso en exclusiva para El Sol de San Luis, la importancia de que el INEGI, incluya una pregunta para identificar a la población afromexicana a partir del autorreconocimiento en el Censo de Población y Vivienda 2020.

“Creo que es un avance importante para la visibilización, de una población que ha sido históricamente invisibilizada. El año pasado fue cuando se reconoció constitucionalmente a los afromexicanos, dentro del artículo 2o constitucional. Lo que ha permitido que através de académicos, personas afromexicanas, colectivos y diferentes asociaciones civiles, que la pregunta que permitiera conocer la cantidad de personas que se consideran, afrodescendientes, afromexicanas o negras, dentro de la República Mexicana, Pudieran ser encuestadas dentro de este ejercicio que propone actualmente el INEGI”

Cortesía | María Fernanda Ruiz Cervantes

En palabras de la maestra Fernanda, el que se tome por primera vez en cuenta a la población afrodescendiente en México, es un gran avance, “Es importante, ya que se consideraron variables de categorías autodescriptivas, con los que la gente se sienta cómoda, y que permiten que más población se sienta identificada positivamente, y que pueden responder de manera a la pregunta para así contabilizar a la población afrodescendiente o negra de manera eficaz”.

En cuanto al Censo Poblacional que se realiza actualmente, se logró recabar algunos testimonios referente a la experiencia que tuvieron diversas personas al enfrentarse por primera vez a la pregunta ¿Por sus costumbres y tradiciones usted se considera negro, afromexicano o afrodescendiente?

Cortesía | María Fernanda Ruiz Cervantes

Para Juliana Acevedo, originaria del estado de Oaxaca refirió que “A mi el día que inició el Censo me preguntaron, fui de las primeras y me tocó responder «pero por supuesto que si» la encuestadora fue una chica afro, quien me dijo que se sentía feliz de formar parte del proceso pues era una lucha de muchos años y que ella contribuía de esa manera. Me hizo sentir en confianza y feliz”.

Felicidad Acevedo originaria y residente de José María Morelos, Oaxaca, señaló que “Hoy nos tocó a nosotros y nuestra respuesta fue si soy negra, afromexicana y afrodescendiente”.

Alejandra Robledo de Veracruz, mencionó “En tu casa de Veracruz, la chica encuestadora si nos preguntó y me emocioné”.

Donaji Méndez, Catedrática en Turismo Zihuatanejo UAGro, puntualizó con orgullo que es un importante paso para que “Sigamos trabajando para que contesten: si soy Afromexicano, Negra, Afrodescendiente”.

Local Energéticos a la baja, en febrero: INEGI

Por último la maestra Ruiz, mencionó que la última vez que estuvo presente en la Costa Chica de Oaxaca específicamente en Pinotepa Nacional, tuvo la oportunidad de estar presente, en el mes de julio del 2019, en una reunión afromexicana donde se conversó con autoridades del INEGI, acerca de la pertinencia de la pregunta para el Censo, “La población afrodescendiente analizó cómo debía ser construida esta pregunta, el INEGI hizo un esfuerzo y hay que reconocerlo, porque es la primera vez en la historia que se hace esta pregunta, sin embargo, creo que es necesaria la capacitación de los encuestadores, para que puedan realizar la pregunta de la manera conveniente. No se a ciencia cierta cómo ha sido esta capacitación, pero lo que yo he percibido es que en algunos casos, hay algunos errores que se cometen y que es importante que se consideren para poder corregirlos”.

“En mi caso cuando me realizaron el Censo, solo se le hizo la pregunta a la jefa o jefe de familia, pero no a los demás miembros de la familia, la observación tiene que ver no solo únicamente con la capacitación del encuestador, sino con la situación de discriminación y racismo que está muy internalizada en las y los mexicanos. Por ello cuestioné al encuestador, pero me dijo que han tenido respuestas negativas, donde se han percatado que la gente lo toma de manera ofensiva el que se le pregunte si es afrodescendiente o afromexicano”.

Local Respetará INEGI derechos de encuestadoras que se unan a paro

A pesar de la gran diversidad étnica que confluye en nuestro país, aún es notoria la barrera cultural que tiene la población respecto a este tema, “En este caso incluso el encuestador, no mencionó el término negro o negra, entonces nosotros sabemos que son categorías que tiene cierta carga en la que mucha gente a veces se siente ofendida cuando se habla de color de piel y características fenotípicas, y por ello es notorio que se presenten este tipo de problemas en el Censo, que no son ajenos a la población afrodescendiente”, indicó la Maestra Ruiz.

Proceso complejo y difícil, en el que sobre todo la información oportuna, no únicamente para las personas afrodescendientes, sino para quienes no los son, es relevante, para poder realizar un ejercicio bien fundamentado para que las cifras que arroje el Censo , sean las más cercanas a la realidad que enfrenta nuestro país.