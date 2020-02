Emiten alerta en SLP ante próximo inicio del censo del INEGI para evitar asaltos

Ante el fenómeno de la inseguridad y para evitar asaltos ha comenzado a circular en los chats de Whatsapp una serie de recomendaciones y alertas para atender el Censo de Población y Vivienda 2020 que iniciará en marzo el INEGI.

El mensaje se ha viralizado y contiene advertencias para que los ciudadanos se mantengan atentos, además de incluir un video donde se observa a un supuesto encuestador que arremete contra un elemento de seguridad privada.

Ten Presente

1.- No es necesario que el encuestador entre a tu casa, atiéndelo afuera, si tienes cochera, quédate adentro; y no te acerques mucho, mantén distancia. La encuesta durará entre 10 y 12 minutos; si te compadeces de él sólo ofrécele agua, pero NO pasar a tu casa. Es una pena no ser más amable, pero vivimos una época en la que es preferible ser 'mal educado' que poner en riesgo nuestra vida y pertenencias.

2.- A quienes viven en privadas deberán organizarse con su vigilante (agente de seguridad) o mozo: si cuentan con casa club u oficina, ahí reciben al encuestador y preferentemente en compañía del vigilante, mozo o algún familiar.

3.- No estás obligado a firmar nada, NADA.

4.- No estás obligado a presentar ninguna identificación, NINGUNA.

5.- No te fíes de uniformes y credenciales que suponen que son verdaderos representantes del INEGI: pueden ser falsos.