Impulsar economía y desarrollo social en SLP, retos de Ruth González

En su primer fin de semana de campaña, Ruth González Silva se entrevistó con familias de la capital potosina que siguen padeciendo deficientes servicios básicos y convocó a su proyecto de representación en el Senado para cambiar la indiferencia de sus autoridades.

“Mi campaña es un encuentro de una ciudadana con ciudadanos para seguir transformando a San Luis Potosí y revertir el abandono en que nos tuvieron por más de 30 años”, expresó la candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ruth González Silva dijo que, enfocados en brindar apoyo total a las personas de las cuatro regiones del Estado, en dos años se ha logrado revertir la situación de pobreza y marginación de casi 200 mil mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, “juntos podemos hacer más”, aseguró.

“En los años que estuve en los DIF de Soledad y de Gobierno del Estado, me sorprendió ver tanta necesidad de la gente, pero me sorprendió más la indiferencia de la herencia maldita, que pudo ayudar, pero no lo hizo”, dijo la candidata del Partido Verde, convocando a la ciudadanía a cerrarle espacios a la indiferencia el próximo 2 de junio.

Ruth González Silva renueva el compromiso de trabajar todos los días para seguir cambiando la vida de las y los potosinos y, desde el Senado de la República, asegurar los recursos necesarios para que los programas sociales continúen y lleguen a más familias, pero también para seguir impulsando la economía y el desarrollo del Estado.