Importante finanzas sanas para que las relaciones funcionen: Buró de Crédito

El “score” crediticio puede dar indicios de la viabilidad de una relación amorosa, pues tarde o temprano salen a relucir temas de dinero, así lo explicó Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional del Buró de Crédito.

El “score” o puntaje crediticio se utiliza para medir el nivel “de riesgo” que representa una persona para una institución financiera de acuerdo a su historial, dicho puntaje fue recientemente actualizado, de manera que el nivel más bajo va de 413 hasta los 586 puntos, “claramente tienes cosas que no son atractivas en tu reporte: incumplimientos, fraudes, quebrantos, y seguramente bastantes”; le sigue el score regular o color naranja, que va de 587 a 667, que sigue sin ser muy atractivo “pero Igual si esta persona me da una garantía o un aval, un obligado solidario que sí tenga un buen reporte, pues igual puedo disminuir mi riesgo”; un score bueno, en color amarillo va de 668 a 700 puntos, y el excelente, en color verde va de 701 a 754 puntos.

Las instituciones crediticias establecen un score mínimo para autorizar un crédito, por lo que es importante mantener una puntuación alta, para lo cual hay que pagar a tiempo los créditos, manejar el límite de las tarjetas de forma responsable, entre otras.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Erhardt Varela señaló que el score crediticio también puede determinar el futuro en una relación de pareja, pues si los dos están en niveles amarillo y verde, “hay un 70% de probabilidad de que la relación no truene”, sin embargo, cuando hay diferencias de 33 puntos o más entre las personas, existe casi un 25% de posibilidad de que la relación termine en los siguientes dos años, ya que tarde o temprano habrá problemas de dinero, discusiones por deudas, “y si ya superaste el año dos, todavía queda un remanente de riesgo del 16% de que truenes en el año 3 o en el año 4, inclusive en el 5”.

Mencionó que el score sólo lo puede solicitar la persona interesada, o el apoderado legal en caso de tratarse de una empresa, no lo pueden solicitar terceros, sin embargo “si ‘amorcito’ no te quiere dar su score, yo creo que puedes asumir que está en rojo, y ya depende de ti (aceptar la relación) porque en muchas parejas la ilusión es: vamos a juntarnos y vamos a juntar también los ingresos, sacar un crédito grande para comprarnos la casa más bonita en la mejor zona, pero si ‘amorcito’ está mal, entonces solamente me prestan a mí, entonces ya no tenemos tanta lana, la casa se vuelve más pequeña o más alejada, y si los dos estamos en rojo, creo que vamos a tener que rentar casa”.

Igualmente sugirió revisar el score cuando una persona desea emprender algún negocio con amigos, familiares o colegas, pues destacó que en estos casos, las instituciones crediticias revisan el reporte de crédito de la empresa pero también el de sus accionistas, “porque las finanzas de la empresa y el personal está íntimamente ligado, pues supongamos que son cinco amigas que quieren hacer una empresa y solamente tú estás en verde y tus otras cuatro amigas están en rojo, las probabilidades de que den un crédito para la empresa son menores, porque hay riesgo que este crédito que se otorga a la empresa sea usado por las cuatro socias que están mal, para pagar sus deudas personales”.

Al respecto indicó que en la página de Buró de Crédito se cuenta con un Asesor virtual que ayuda a las personas a subir su puntuación, entre más alta sea, se podrán obtener créditos de montos más altos, a plazos más largos y con mejor tasa de interés, ya que supone un menor riesgo para las instituciones crediticias.