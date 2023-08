¿Buscas útiles escolares? Así puedes reciclar materiales para ahorrar y no contaminar

Recién culminó el ciclo escolar 2022-2023 y comienzan las vacaciones de verano para las y los estudiantes de todos los niveles; esta época de gozo para las niñas y niños no significa lo mismo para los papás y las mamás que deben enfrentarse, no solo a tener que buscar opciones para el cuidado de los hijos en esta temporada (ya sea en campamentos o algún curso de verano, o tal vez con familiares) si no a surtir el material escolar para el próximo ciclo. Lo ideal es hacerlo con bastante tiempo de anticipación para así tener el dinero para este gasto y el tiempo para preparar los útiles.

Es por ello que queremos compartir contigo algunos tips para ahorrar con estos materiales y cumplir al 100 por ciento con las peticiones de los centros educativos, sobre todo en los niveles de preescolar y primaria, donde los materiales son más, por las actividades que requieren realizar las y los niños; y también porque en ocasiones, se pierden con mayor facilidad.

En primera te recomendamos reutilizar la mayor cantidad de materiales y útiles escolares posible, por ejemplo, las hojas de libreta que hayan quedado limpias se pueden utilizar para formar nuevos cuadernos, los lápices de colores pueden seguir funcionando aunque estén más pequeños, al menos te rendirán un tiempo considerable en donde podrás posponer la compra y quizá encontrar ofertas una vez que haya pasado el tiempo en que todos se apresuran en comprar.

Los trueques pueden ser una gran opción, consulta con vecinos o con padres de familia de la escuela de tus hijos por si tienen algunos materiales que podrían intercambiar contigo y así darle una segunda oportunidad a materiales como mochilas, crayones, loncheras e incluso libretas o materiales extra que se piden en las escuelas.

Otro tip es comprar por mayoreo en tiendas donde a partir de pocas cantidades de productos te puedas llevar un mejor precio o un porcentaje de descuento. También puedes buscar el canje de puntos de tiendas departamentales que puedas aplicar en útiles escolares o tiendas en donde te den puntos al pagar con tarjetas de crédito.

Te recomendamos que evites comprar a través de préstamos o créditos que te generen muchos intereses, pues a lo largo del tiempo será contraproducente, además, habrá cosas que a mitad del ciclo escolar tendrías que resurtir, pues muchas veces las niñas y niños no son tan cuidadosos con sus pertenencias y las pierden con facilidad.

Por último, otro tip que te brindamos es que al deshacerte de documentos y materiales que tengan datos y nombre de tus hijos e hijas los destruyas, para evitar que caigan en manos equivocadas y generen un problema.