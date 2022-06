Iglesias apenas se han recuperado en un 70 por ciento, postpandemia: Arquidiócesis

Aunque la sociedad ha ido retomando con más normalidad sus actividades, las iglesias todavía no han logrado una completa recuperación de sus servicios y operaciones.

En entrevista, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, señaló que, de manera general las iglesias se siguen recuperando de los estragos que trajo consigo la pandemia de Covid-19, estiman que apenas han logrado una recuperación del 70 por ciento, por un lado porque aún hay personas que siguen teniendo miedo al coronavirus, y por otro porque muchos ya se han acostumbrado a mejor seguir las celebraciones religiosas a través de las redes sociales o de los medios de comunicación.

En ese sentido, manifestó la pandemia sí impactó fuertemente en la economía de las iglesias, pues, lo cual provocó que casi el 60 por ciento de las iglesias dejaran de ser autosustentables.

No obstante, reconoció que desde antes del Covid-19 ya había algunas iglesias que no se podían autosustentar, y la misma diócesis tenía que solventar parte del gasto que éstas generaban. Por ejemplo, hasta hace poco, el templo que se ubica en el municipio de Armadillo, era uno de los que no podía sostener económicamente por sí mismo, pero ahora que se ha detonado como un espacio turístico, ha vuelto a ser autosustentable.

“Hay parroquias que en tiempos normales ya no se podían autosustentar, porque su población ha envejecido y la población joven ha emigrado, entonces, la diócesis tiene que sufragar los gastos de esa parroquia, o al menos una parte de ellos”, expresó.

En el caso de las iglesias ubicadas en el Centro Histórico de la Capital, aseguró que todas son autosustentables, pues frecuentemente tienen ceremonias de bodas, XV años, etc., que les ayudan mucho a salir adelante con los gastos.