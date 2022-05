Arquidiócesis de SLP se prepara para recibir a Monseñor Alberto Cavazos

A un mes de la llegada del nuevo Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, la Arquidiócesis de San Luis Potosí ya se encuentra en la etapa final del proceso de entrega-recepción de la administración, y ya se tiene listo el programa que se seguirá desde la recepción del Arzobispo hasta su toma de posesión.

En ese sentido, el Arzobispo Emérito, Jesús Carlos Cabrero Romero, señaló que de forma externa, ya están preparando la casa donde vivirá Monseñor Cavazos Arizpe, ubicada en la calle Blas Escontría, en el Barrio de Tequisquiapan. Dicho lugar fue desocupado esta semana pasada por Monseñor Cabrero, pues le harán trabajos sencillos de remozamiento, y él ha sido reubicado a otra casa localizada en la calle Francisco de la Maza, en la colonia del Valle, donde antes habitaba Monseñor Arturo Szymanski.

Asimismo, indicó, de forma interna se debe dejar lista la Arquidiócesis con los diferentes libros como el de Gobierno, Economía Diocesana, Parroquias, Proyectos a Realizar, y un libro del estatus en que deja Cabrero Romero la Arquidiócesis Potosina.

“Personalmente todavía no me he reunido con el nuevo Arzobispo, pero varios sacerdotes sí, pues tienen diferentes comisiones para la preparación de su llegada; tenemos todo un protocolo, porque vendrán más Obispos”, expresó.

Por su parte, el vocero de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera, detalló que, el próximo jueves 30 de junio, Monseñor Cavazos Arizpe hará su llegada a las 18:00 horas a la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí y será recibido por una comitiva de la Diócesis; ese mismo día, a las 19:30 horas dará una rueda de prensa a los medios de comunicación locales.

El viernes 01 de julio se llevará a cabo a la Celebración de Toma de Posesión en la Catedral, en punto de las 11:00 de la mañana, donde se leerán las bulas papales y se nombra oficialmente a Jorge Alberto Cavazos Arizpe como cuarto Arzobispo de SLP; se espera la asistencia de entre 40 y 50 Obispos, y se estará transmitiendo en vivo la ceremonia.

Finalmente, manifestó que de momento se desconoce quien será el nuevo vocero, pues hasta que llegue el nuevo Arzobispo se definirá si hay cambios o si se ratificarán algunos cargos dentro de la Arquidiócesis de SLP.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí