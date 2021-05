Huasteca Potosina, punto de conflicto en periodo electoral

Autoridades de seguridad pública en San Luis Potosí, aseguran desconocer que grupos de la delincuencia organizada intervengan de alguna manera en el proceso electoral en la entidad potosina, sin embargo se tiene identificada la zona huasteca como punto de conflicto durante el periodo electoral.

Así lo comentó el Inspector Carlos Arturo Landeros Hernández, responsable de oficina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien dijo que de haber algún caso o situación relacionados con el tema, es la Fiscalía General del Estado la instancia que debe dar cuenta a través de las respectivas denuncias.

“No tengo conocimiento de que haya intervención de grupos de la delincuencia, no sé si los haya no sé si haya denuncias en la Fiscalía, afortunadamente en el estado no ha habido atentados a ningún candidato, hubo uno hacia simpatizantes de un partido, y eso por supuesto que nos hace hacer reforzar la vigilancia en esa zona que ya teníamos identificada como un punto de conflicto, y que es toda la zona huasteca”.

Destacó que al momento el periodo electoral relativamente se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad, en lo que a intervención de la delincuencia organizada se refiere.

“Nosotros hasta ahora llevamos un ambiente electoral tranquilo, no ha habido agresiones a los candidatos, no ha habido reportes, no tenemos conocimiento de ello, a los candidatos que solicitaron protección se analiza en la mesa de seguridad y de ser procedente se les otorga personal de seguridad, y si seguimos operando como ahorita venimos trabajando, y seguimos de manera coordinada con todas las autoridades, yo creo que no habrá mayor problema”.

Agrego que los operativos han estado funcionando, “y el cambio del jefe de la 12ª. Zona Militar no viene más que a sumar en el buen trabajo que hemos venido realizando, precisamente en lo que refiere a la buena comunicación que siempre ha existido, con este cambio eso se fortalecerá y en consecuencia se fortalecer al estado y la seguridad de la población”.

