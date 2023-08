Hijos de políticos no batallarán con libros de texto gratuitos, acusa Iglesia

Así como hay padres de familia que se niegan a usar los libros de texto gratuitos, habrá otros que los acepten pero guíen a sus hijos, y otros más -entre ellos muchos políticos- que llevan a sus hijos a colegios particulares y por ende no tendrán este dilema, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Cruz Perales hizo un nuevo pronunciamiento en torno a los libros de texto gratuitos, en el que señaló que es positivo que los estudiantes conozcan diferentes corrientes de pensamiento, sin embargo destacó que lo importante es que se les forme con un sentido crítico y no doctrinario, "hay que reflexionar en las diferentes corrientes filosóficas pero que cada quien tenga su libre albedrío".

También acusó que a pesar de que desde el gobierno federal asegura que hubo una consulta a más de un millón de maestros para crear los nuevos libros, "cuestión que no existe, yo al menos no sé de profesores que hayan sido consultados para llevar a cabo este material didáctico, y si no hubo un consenso, incluso participación de padres de familia, va a ser muy unilateral".

Se refirió al caso específico de los colegios privados que son operados por religiosas, y señaló que en ellos generalmente se trabaja con libros que adquieren los propios padres de familia, educación a la que lamentó, no pueden acceder todos los niños, de ahí el llamado a las autoridades para que haya educación gratuita de calidad, "no fija en cosas superficiales que no van a ayudar en nada", pues destacó que en estos momentos lo importante es abatir el rezago educativo que se acentuó con la pandemia.

Igualmente, reiteró el exhorto a los maestros para que estén atentos al contenido de los libros y refuercen aquellos aspectos que se dice, están limitados en los nuevos libros, como la práctica de materias como Español y Matemáticas, la enseñanza del civismo, entre otras.

Finalmente, respecto al uso de los libros, Cruz Perales indicó que habrá padres que los rechacen por no considerarlos "aceptables" para la educación de sus hijos, como ya ocurrió un caso donde fueron a dejarlos fuera de una escuela; otros los acepten pero estén guiando a sus hijos; "y otros como los políticos que llevan a sus hijos a colegios particulares, que no tengan acceso a esas situaciones".