No hay nada que impida usar logos de gobierno en uniforme del Cobach: director

En los lineamientos y reglamentos del Colegio de Bachilleres, COBACH, no hay nada que le impida a la institución colocar los logos de la administración estatal en los uniformes escolares, sostuvo Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del subsistema educativo.

Han sido muchas las quejas de padres de familia que reportan irregularidades en la adquisición de los uniformes escolares, la primera queja fue que vendieron las siete prendas de este paquete a casi el doble del precio que tenían el año pasado, este año les cobraron 2 mil 960 pesos.

Otra de las quejas surgió este fin de semana cuando los padres de familia pagaron con tarjeta de crédito y débito, la empresa Uniformes Educativos Potosinos, les cobró una comisión de 130 adicionales, lo que generó el malestar generalizado.

También reportaron que a partir de estas irregularidades, tampoco se entregaron completos los uniformes, aún y cuándo la comunidad estudiantil había acudido previamente a las instalaciones de la empresa a medirse las tallas. Esto genera que los padres de familia tuvieran que volver a ocupar tiempo y esfuerzo para buscar la ropa escolar.

También surgió la denuncia en torno a que se les impuso un logo de la Administración Estatal en los uniformes, situación que a muchos no agradó.

El director general de la institución en la entidad potosina menciona que "la cuestión de logotipo no es inconveniente porque la institución es pública y la coexistencia y convivencia de los logos de Gobierno no tiene ninguna afectación, así tampoco no hay ninguna restricción que impida el uso, además el organismo es descentralizado y pertenece a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, entonces no hay ningún problema de que afecte el uso o no uso de logotipo".

Responsabilizó a la empresa sobre cómo se está manejando el establecimiento de los precios y las comisiones que están cobrando, pidió a los directores que tomen acción y vigilen no solo la calidad de los uniformes sino que además atiendan las irregularidades que están manifestando padres de familia.

"Se le giró instrucción a los directores para que estuvieran pendientes de cualquier anomalía, nosotros no vendemos ni distribuimos, solo facilitamos los lugares donde se pueden adquirir".

Solicitó a los padres de familia que acudan a la empresa a requerir los cobros extraordinarios que se les hicieron por pagar con tarjeta de plástico, y en caso de que no quieran atenderlos están en pleno derecho de reclamar en la Procuraduría del Consumidor.

Sobre los paquetes de uniformes incompletos, la empresa tendrá que responsabilizarse y debe acudir al plantel correspondiente a entregarles su uniforme "lo que voy a hacer y que está a mi alcance es exigir que se respeten los uniformes porque no estamos para lastimar la economía familiar, esto era un acuerdo entre directores de los planteles y la empresa y no tiene nada que ver la dirección general sin embargo me asumo y me sumo a la defensa de este tema con la empresa".

También refirió que llamará la atención a los directores de los planteles que no han estado presentes durante la entrega de este material escolar, sobre todo porque ya iniciaron actividades extraordinarias en el colegio de bachilleres y deberían estar ahí preocupados sobre lo que está sucediendo.

