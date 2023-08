Potosinos preocupados por el regreso a clases

Esta previsto que el próximo ciclo escolar 2023-2024 comience el día lunes 28 de agosto y para ello ya muchos están preocupados sobre lo que habrán de programar para esas fechas, no solo les ocupan los temas financieros sino también las condiciones de las escuelas.

En San Luis Potosí, hay más de 400 mil alumnos de educación básica, quienes junto con sus padres se preparan para el retorno a las aulas. Acompañados de más de 50 mil docentes tendrán que iniciar con el programa de la Nueva Escuela Mexicana.

En un sondeo realizado entre padres de familia y estudiantes, reportan tener toda clase de intereses para este periodo escolar, como el costo de los útiles escolares de sus hijos, la seguridad en el trayecto de la casa a la escuela, las medidas de sanidad adoptadas para este regreso a los salones, entre otros aspectos.

El señor, Diego Gaitán, se manifestó preocupado porque en las aulas haya maestros, porque en el pasado ciclo escolar se percató que muchos maestros se ausentaban de sus labores "esta última vez como que no están asistiendo a la secundaria de mi hijo y venimos de la pandemia, sino se aprovecha al máximo el conocimiento entones qué vamos a hacer".

Tiene dos hijos, uno cursa el preescolar y el otro está en secundaria y solo en el caso de su hijo mayor es donde refiere detectar este fenómeno de profesores faltistas.

Por su parte la señora Claudia, se manifiesta muy molesta debido a lo costoso de los útiles escolares, por la insuficiencia presupuestaria ha tenido que ir y venir al centro histórico para adquirir los insumos escolares, pero al final del día, reporta que no hay dinero que le alcance ya que libretas, lápices, reglas, colores, tijeras, entre otros, tienen precios muy elevados.

Incluso menciona que en su tercera o cuarta visita a las papelerías ubicadas en las calles del centro histórico, solo le alcanzo para unas cuantas.

"Las libretas están en 30 pesos, de hecho los costos están muy elevados, vengo a checarlos, donde quiera es lo mismo, el gobierno nos da el apoyo, pero no son los materiales que piden, nos dan cuadro chico y nos piden cuadro grande, nos piden 6 libretas, de todas maneras hacemos el gasto. Ahorita solo compre cuatro cosas y fueron 450 pesos".

Ante este cruel panorama dice que se regresará a su casa, para ver si puede reciclar algunas libretas porque no le alcanzo el bolsillo.

También reporta que tiene otra preocupación que es la adquisición de los uniformes escolares porque con este ciclo escolar, cambiaron uniforme en las escuelas. Tiene tres hijos, uno en preescolar, otro en primaria y otro en secundaria, solo le obsequiaran las prendas del uniforme de secundaria pero del resto tendrá que adquirirlos por su propia cuenta "también piden material que ni siquiera ocupan en el año".

Por su parte Evelin Castillo, se dice preocupada por este regreso a clases, pero en materia de sanidad, quiere conocer qué medidas contra la pandemia sanitaria se estarán preservando para evitar contagios de Coronavirus ante los señalamientos internacionales de una nueva cepa del virus y el arribo de una nueva ola de la enfermedad.

"Pues realmente que los niños entran bien, que las medidas de seguridad sean aplicadas con el regreso del Covid-19, que nos diga la Secretaría de Educación Pública, SEP, qué va a hacer".

Llama a prevenir contra la enfermedad y tomar las medidas sanitarias necesarias, porque los pequeños se llegan a enfermar "seguirlas teniendo porque cuando se quitaron las medidas los chiquitos se enfermeraron, hay que ponerles cubrebocas y gel para que no se enfermen".

A su consideración, existen lugares económicos para ajustar presupuestos en el caso de adquirir útiles escolares, así que el tema financiero no es de gran consternación.

Por su parte la estudiante Universitaria, Yesenia, opina que le preocupa los horarios de entrada a la máxima casa de estudios, sobre todo por los temas de seguridad para las mujeres.

"Ya me dieron mis horarios y si son muy disparejos, me preocupa el regreso a casa, el tema de seguridad porque desde hace un año ya no tengo confianza de andar por la calle. Salgo muy temprano y regreso muy tarde por los horarios que me dieron.

Es así que los potosinos señalan sentirse incómodos con este cercano regreso a las aulas.