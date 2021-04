Hay optimismo, adultos mayores confían en la vacunas

Tras el avance en 35 municipios en los que se ha realizado la brigada de vacunación contra el Covid-19 en el Estado potosino, capitalinos de la tercera edad esperan entusiasmados su turno para iniciar su inmunización.

Así lo refirieron algunos adultos mayores en un sondeo realizado por El Sol de San Luis, donde además refirieron sentirse ahora aún más seguros en esta etapa de la pandemia, pues dicen estarán más protegidos ante el virus.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Para Araceli de 77 años de edad la pronta llegada de la vacuna a la localidad es un halo de esperanza, “Ya la espero con ansias, deseo poder salir un poco más y hacer mis actividades con normalidad. Este año de pandemia ha sido muy difícil para nosotros los viejitos, ahora más que nunca dependemos de la ayuda de nuestros hijos y familiares para realizar cualquier cosa, nos cuidamos hasta de salir a la tiendita. Ojalá que la vacuna que nos pongan sea la buena y no nos dé reacción. Estoy alegre de que ya me la puedan poner”.

Asimismo Camilo de 79 años de edad, refirió sentirse más tranquilo ante la llegada de la vacuna, “Han sido tiempos difíciles, me he cuidado mucho. Espero que con la aplicación de la vacuna pueda evitar contagiarme, me da miedo enfermarme y a mi edad es más riesgoso. Ya esperamos un año para que esto fuera una realidad, sólo hay que ser más pacientes y esperar un poco más. Ya casi nos toca”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Por su parte la señora María Avalos de 63 años de edad, madre de familia y jubilada, comentó que el que llegue la vacuna a San Luis Potosí es un sueño hecho realidad, “En mi hogar nos hemos cuidado demasiado, afortunadamente nadie en todo este año se ha enfermado de Covid-19, ni de las vías respiratorias. Siempre uso cubrebocas y careta, y sólo salgo a lo indispensable, Estoy contenta de que ya nos puedan aplicar la vacuna contra el Covid-19, falta poco y eso me tranquiliza. Ha sido un año muy complejo para nosotros lo adultos mayores, cambiamos rutinas, y la mayor parte del tiempo la pasamos en casa, ojalá esto nos permita -por lo menos-, sentirnos más seguros en medio de la pandemia”.

Por otro lado, poco a poco la capital se llena de foráneos de la tercera edad provenientes de los municipios cercanos, a quienes ya les aplicaron la vacuna anticovid, como Plácida y Jesús, de 78 y 80 años respectivamente. Ambos provenientes de Santa María del Río, después de más de un año se animaron a salir de su hogar y lugar de origen pues señalan sentirse un poquito más seguros ante el virus Covid-19.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

“Nos animamos a salir hoy para venir a visitar la capital, hace un año o poco más que no salíamos. En días pasados nos aplicaron la vacuna y por eso hoy decidimos salir, confiamos mucho en el medicamento y hasta ahora no nos ha dado ninguna reacción. Nos la pusimos para sentirnos seguros y evitar el contagio, sabemos que nos falta la segunda dosis por eso somos precavidos. Nos sentimos felices de poder salir aunque sea a la plaza y caminar. Ojalá todos los viejitos de nuestra edad se vayan a poner la vacuna, no tengan miedo, estaremos mejor”.

Se tiene previsto que la vacuna contra el Covid-19 destinada a los adultos mayores de la capital, llegue en un poco menos de dos semanas, al término de la primera fase de aplicación en los 56 municipios de la entidad.