Potosinos que se vacunaron vs Covid-19 en Mexquitic, en la incertidumbre

Capitalinos que acudieron al municipio de Mexquitic de Carmona a vacunarse contra el Covid-19, están preocupados porque no les informan sobre la aplicación de la segunda dosis.

El pasado 25 de febrero, Mariana Quilantán Bernal, llevó a sus padres al municipio de Mexquitic de Carmona para obtener la codiciada vacuna contra el Coronavirus, a sus padres les tocó suerte, porque les dieron las vacunas que no se ocuparon en los habitantes del municipio "mi mamá lo vio por Internet, habíamos ido un miércoles a preguntar y nos dijeron que solamente se iba a vacunar a la población de ahí, pero nosotros regresamos el jueves a ver si teníamos suerte y no nos tocó esperar".

Local En las últimas horas, 12 muertes y 134 nuevos casos de Covid-19 en SLP

En hora y media de su visita al municipio de Mexquitic de Carmona los inocularon y les pidieron preguntar sobre la segunda dosis, el día 25 de marzo, es decir un mes después de aplicada a la dosis. Les dieron un número telefónico para que llamarán y nadie les informa nada.

Después de recibir la dosis, a su padre le dieron escalofríos y a su madre dolor de articulaciones, pero sólo por un día. Tomaron paracetamol y se les pasaron los síntomas rápidamente.

Amigos, familiares y la propia Mariana han acudido a la presidencia municipal y a los centros de salud de dicha demarcación para preguntar sobre la segunda etapa, sin embargo les han referido que regresen a preguntar dentro de 15 días, este dato les llamó la atención y les preocupó porque saben perfectamente que después de 45 días de inyectados ya no le sirve el fármaco.

"Ellos saben perfectamente que después de 45 días, la vacuna no hace efecto, tiene qué ser la misma marca que se les aplicó, además de ser la segunda dosis porque no se pueden intercambiar los medicamentos, nos preocupa que no tengan la vacuna".

Te puede interesar esta nota: Fallece por Covid-19 la enfermera María Angélica Valerio