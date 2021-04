Han fallecido 15 transportistas en esta pandemia a causa del Covid-19: Amotac

El sector transportista no ha quedado exento de ser víctima del Covid-19, pues al menos 15 transportistas perdieron lamentablemente la vida combatiendo esta enfermedad, ocho del ramo turístico y siete del ramo de transporte de carga.

Señaló Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), quien comentó que ante estas irreparables pérdidas, las familias de los transportistas han optado por rematar los camiones, pues ya no hay quién los pueda seguir operando.

Local Potosinos que se vacunaron vs Covid-19 en Mexquitic, en la incertidumbre

Apuntó que el sector de transporte es uno de los que más riesgo de contagio corre, pues al ser prestadores de servicio tienen contacto con muchas personas, por ello, desde el inicio de la pandemia cada empresa ha dotado a sus operadores y demás personal de material de protección como cubrebocas, caretas, gel antibacterial y sanitizante.

No obstante, dijo, muchas veces los usuarios del transporte están contagiados y aun así viajan sin decir que son portadores del virus, lo cual pone en riesgo la salud de otros viajeros así como de los mismos operadores.

En ese sentido, el empresario hizo un llamado a las personas a ser responsables y que no viajen, tanto en estas vacaciones como en temporadas normales, si presentan cualquier síntoma relacionado al Covid-19 y mucho menos si saben que tuvieron contacto con alguna persona contagiada.

“Lamentablemente los potosinos no entendemos, creemos que el Covid-19 ya se terminó y no es así, la pandemia sigue muy activa, por lo que hay que cuidarnos mucho más. Hacemos también el llamado a que no viajen si tienen sospecha de contagio porque ponen en peligro muchas vidas; imaginen que alguien contagiado viaja en un autobús con 40 pasajeros, en 5 días al menos 20 personas o más van a resultar contagiadas”, expresó.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Prevén incremento de contagios y hospitalizaciones

Local Largas filas para vacunar a médicos en Hospital militar de SLP