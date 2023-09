Habrá renovación de la dirigencia sindical en el Cobach de SLP

Para el próximo 6 de octubre se prevé la renovación de la dirigencia sindical del gremio Independiente de Trabajadores de Colegio de Bachilleres, SITCOBACH, una de las interesadas Nancy Edith García Sánchez, ya salió a levantar la mano, aunque al momento se han inscrito cuatro planillas.

La dirigencia encabezada por Joel Joaquín Martínez no había informado sobre este próximo proceso electoral, sin embargo está la trabajadora Nancy Edith García Sánchez que participará con la planilla roja y quien pertenece al plantel 18 de Mexquitic de Carmona, señaló su deseo de ser la persona que dirija la vida política sindical de más de mil 400 trabajadores de ese subsistema educativo.

"La intención de nuestro proyecto, es de entrada a seguir manteniendo nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, tenemos uno que tiene 15 capítulos y que el capítulo final tiene 46 prestaciones que se han ganado a lo largo de más de 30 años que tiene la organización sindical y entonces lo que buscamos es que se mantenga nuestro contrato colectivo, así como la rendición de cuentas que es un tema muy importante, siempre para los sindicatos es relevante darle certeza a nuestros compañeros y queremos trabajar con la revisión de cuentas".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Esta aspirante propone trabajo abierto al diálogo con la dirección general del sistema Colegio de Bachilleres, pues le apuestan como equipo de trabajo que el diálogo es la base para poder llegar a la toma de decisiones, sobre todo a la parte patronal, pues son un sindicato joven que no tiene cartera de jubilados, por eso también están buscando crearla, desde hace tres años a la fecha se ha visto que se ha dado un incremento de trabajadores jubilados, a quienes buscan agremiar también.

Tienen otro proyecto que es la creación de un Centro de Trabajo en la región Huasteca, porque ahí no hay oficinas, tampoco existe uno en la Zona Media y muchos de sus compañeros requieren este servicio. Así como también, generar más información sobre el retiro.

Personal administrativo y docente puede participar en este próximo proceso electoral, son al rededor de mil 400 trabajadores y todos tienen derecho a votar en los siete parciales que se prometieron instalar en los municipios de Cedral, Río Verde, Ciudad Valles, Aquismón, Matlapa y dos parciales en la capital potosina.

Llamó a que no dejarse intimidar, Aunque básicamente no acusó a nadie dentro de este proceso de elección interna, así también solicitó que no reciban dádivas a favor de suministrar el voto. El sufragio será libre y secreto.

Su mensaje es mostrar a la base trabajadora que son un equipo nuevo y buscan que se favorezca el hecho de equidad de género, pues quieren cosas nuevas para la organización

De momento, están contendiendo cuatro planillas por la dirigencia y actualmente se revisan los requisitos legales que se exigieron en la convocatoria. Se trata de la planilla roja, morada, amarilla, y azul.

Reconoció que actualmente tienen pendientes con la dirección general como es el aumento salarial y por ese motivo tienen colocadas pancartas en los diferentes planteles a manera de manifestación pacífica "lo que ahorita tenemos pendiente es el incremento salarial precisamente el 4 por ciento, más el 2 por ciento, y lo que corresponde a prestaciones, van en ese sentido que se realicen esos pagos, que se haga la gestión por parte de la dirección general y presionar a las autoridades para que se asuman las responsabilidades".