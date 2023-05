Preocupa el posible recorte presupuestal al Cobach

Joel Joaquín Martínez, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, señaló que existe preocupación ante el posible recorte presupuestal federal que se realizará en esta institución educativa.

"Estamos preocupados por el anuncio del recorte presupuestal que se hará al colegio, consideramos que no es lo más pertinente, dado que esa institución, atiende a más de 30 mil alumnos, la autoridad no ha sido muy puntual en qué rubros se va a reflejar ese recorte presupuestal, pero evidentemente sería muy muy lastimoso", apuntó.

Por lo que Joaquín Martínez indicó que posiblemente se implementen acciones como algunas manifestaciones, pero primero, pedirán diálogo con las autoridades.

"Primero vamos a a dialogar con el director general, que es nuevo, vamos a retomar el tema. Tenemos algunos pendientes ya lo mencioné, algunas convocatorias, algunas acciones que han implementado que no corresponden con lo que marca nuestro marco laboral y evidentemente, pues si no tenemos respuesta, pues no nos queda más que como trabajadores, pues luchar por lo que ya tenemos y hemos logrado a lo largo de la historia del colegio bachilleres", aseguró.

En este sentido el dirigente sindical, subrayó que sus peticiones se estarán sujetando presupuesto del Cobach, por lo que su exigencia está enmarcada en ocupar el presupuesto ya destinado y no un incremento de este.

"No es que se incremente el presupuesto, simplemente que se aplique, pues lo que corresponde a la institución. El pasado 16 de diciembre del 2022 tuvimos que salir a manifestarnos por la falta de pagos y bueno, nosotros siempre vamos a atender el diálogo, siempre vamos a buscar la relación para que nos den respuesta, creo que como maestros sabemos escuchar y sabemos también entender".