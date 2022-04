Habrá 1,269 casillas para 2’052,224 potenciales votantes en Consulta: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará en San Luis Potosí 1,269 casillas el próximo 10 de Abril, cuando se lleve a cabo la consulta para la Revocación de Mandato, en la que podrán participar 2 millones 52 mil 224 potenciales ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Listado Nominal con corte al 2 de Marzo de este año.

Este 5 de Abril a las 19.00 horas a través de las redes sociales del organismo electoral, el delegado del INE en San Luis Potosí Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, llevará a cabo la charla ¿Qué onda con la revocación de mandato?, donde dará pormenores de este proceso y aclarará todas las dudas que existen.

El padrón electoral es de 2 millones 125 mil 059 ciudadanos, y un listado nominal de 2 millones 052 mil 224; esto quiere decir que 72 mil 835 potosinas y potosinos no podrán participar en la revocación de mandato, porque no tienen sus credencial, debido, entre otras causas, por haber hecho el trámite de manera tardía o por no haberla recogido en la fecha indicada.

El INE dio a conocer que en el Distrito Federal 02 hay más ciudadanos en el listado nominal, con un total de 340 mil 302; le sigue el Distrito 05 con 323 mil 291; el Distrito 06 con 316 mil 918; el Distrito 07 con 283 mil 902, estos últimos cuatro de la capital potosina; el Distrito 03 con 272 mil 563; el Distrito 01 con 271 mil 293; y el Distrito 04 con 243 mil 720.

La consulta para la Revocación de Mandato, es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

La pregunta que se planteará el próximo 10 de Abril es: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?.