Votación para revocación de mandato no puede considerarse como una elección: abogado

La votación para la revocación de mandato no puede considerarse como una elección porque legalmente el fin es distinto aunque el procedimiento se lleve igual.

Aunque la gente que quiera que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe su mandato lo haga con la exposición del voto, el fin es distinto, no se va a elegir a un candidato y ahí es donde radica la diferencia con una elección.

Así lo explicó el abogado Gilberto Rangel Grande, quien detallo que la votación para la revocación de mandato no puede considerarse como una elección porque en una elección se elige entre varias personas a quien será su representante.

En el caos de la votación para la revocación es que de un candidato ya electo, el procedimiento se realiza para ver si la gente quiere que continúe o no en el cargo en el que fue electo.

Sobre la prohibición para la promoción del voto para el tema de revocación de mandato, Rangel Grande explicó que el detalle está en que cuando hay una elección hay un tiempo oficial para la promoción que es la precampaña y la campaña luego queda prohibido, pero en este caso al ser distinto el objetivo no está establecida legalmente ni campaña ni precampaña, figuras que se aplican en una elección de candidatos.

“En este caso el procedimiento de revocación de mandato está regulado por el INE y en ese caso en su normatividad se establece que no puede hacerse la promoción en medios, prohibiendo también para el gobierno, promocionar programas sociales para no viciar el procedimiento y no influir en la voluntad de la gente, se prohíbe también que empresas privadas y de forma particular promocionen el voto para que no se vicie el proceso y sea la decisión de la gente lo más equitativo posible”.

