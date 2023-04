Grandes ausencias en la Pasión Viviente, muchos de los actores murieron durante la pandemia

Jesús volverá a ser crucificado y con él, el dolor que dejó la ausencia de quienes por más de 30 años entregaron su fe y participación en la representación de La Pasión de Cristo en el tradicional barrio de San Juan de Guadalupe; compañeros que este jueves serán espectadores desde el mismo cielo, tras haber perdido la batalla ante el Covid 19.

Ahora este 2023 será distinto, luego de tres años de inactividad, otros actores marcarán a través de su sensibilidad, la escenificación teatral de la historia evangélica de los últimos días de Cristo, honrando no solo la palabra de Dios, sino también la memoria de los integrantes del grupo cultural que murieron durante la pandemia.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Para el director y coordinador de la representación teatral de la Pasión de Cristo, el profesor Jesús Medina Álvarez el, volver al patio de ensayos del Templo de San Juan de Guadalupe, fue reencontrarse con el recuerdo, con los rostros de aquellos amigos y compañeros que año con año acompañaron la mesa de la última cena interpretando a los apóstoles.

La pandemia se llevó consigo una parte de la historia de la gente de este Barrio, pero la fe y la fortaleza se mantuvieron intactas, resilientes, cómo Medina Álvarez que dirige esta obra desde hace 20 años y quién hoy mantiene el luto presente .

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Después de tantos años de dejarla, pues pausada por la presencia del covid 19, hay que decir que pues nos fue mal, en primer lugar porque varios de los actores se murieron con lo de la pandemia y sobre todo personas mayores que eran parte de la Última Cena, eran apóstoles, se murieron varios y entonces, pues ya la gente estaba muy desilusionada de esto y pues nuevamente volvieron a juntarse los actores, me llamaron para que los volviera dirigir, yo ya llevo 20 años haciendo esto aquí con los muchachos, y estoy contento de volverlos a dirigir", platicó.

Medina Alvarez compartió para El Sol de San Luis que, el volver a encargarse de esta reinterpretación escénica es una satisfacción personal y espiritual, pues luego de perder el año pasado a su esposa, a su madre, y además de enfrentar el reciente asesinato de su hijo, la Pasión de Cristo para él ha Sido también un espacio de reflexión , de reencuentro con Dios.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Un estado espiritual que se ha hecho presente en los más de 80 participantes que durante 62 años de historia de este grupo cultural y de representación de La Pasión de Cristo, han dejado su fe viva en el escenario y en la retentiva de más de 2 mil 500 espectadores que desde el 2019 esperan volver a verles.

Vivir la pasión, muerte y resurrección, desde el sacrificio y la fé

La vida y doctrina de Jesús de Nazaret está colmada de amor, fe y sacrificio, un papel que hoy interpreta el joven Miguel Ángel Zabala Pérez, quien desde hace siete años participa en este grupo actoral y quién este 2023 será la segunda ocasión que interprete a Cristo en la pasión.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Para este también trabajador de la zona industrial, el reinterpretar a Jesús es una dicha y satisfacción muy grande, pues es llevar consigo la carga espiritual de un hombre santo que entregó su vida por amor al mundo.

"Este año me toca representar el papel de Jesús de Nazaret, llevo siete años en el grupo y es una satisfacción muy grande para mí volver a representar el papel de Jesús, es la segunda vez que lo interpreto, la primera de ellas en el 2019, fue la primera vez que se me dio la oportunidad, después de tres años de la pandemia, se me vuelve a dar esta oportunidad y la estoy aprovechando al máximo".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Zabala Pérez cuenta que su preparación para este papel va más allá de lo físico y emocional, pues la vida de Jesus está colmada de un esfuerzo que le requiere también una fortaleza basada en su fe espiritual, para poder sobrellevar las flagelaciones y la cruz sobre que llevará sobre su espalda.

"Cuando tengo mi rato libre hago ejercicio, ahora sí que para superar y soportar los golpes que dan en el ensayo, y aunque son moderados, son fuertes y si duelen el día de la representación, eso es en la parte física hacer ejercicio. Por otro lado en la parte espiritual, voy a misa todos los domingos en familia, me mantengo enfocado leyendo un poco de la Biblia, lo que es la vida de Jesús, para comprender qué fue lo que pasó en esos tiempos y escuchar la palabra de Dios".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Hoy Zavala Pérez se encuentra agradecido, volver al escenario que luego de tres años se encontró suspendido, es para él un recordatorio de lo importante y valiosa que es la fe en esta vida.

"Fue bien triste que se suspendiera durante tres años, esperamos que el siguiente año fuera y que siempre no y luego otra vez y que no, entonces regresamos todos con las ganas de volver a salir allá afuera ante el público, con la gente que yo sé que también nos espera ya con ansias de volver a ver esta representación que ya es una tradición del barrio de San Juan de Guadalupe".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Interpretar la traición, también es un acto de fé

Hay personajes bíblicos que han sido condenados, señalados como malditos y que sobresalen en la historia por sus acciones cuestionables, uno de ellos es Judas Iscariote, papel interpretado por el señor José Contreras, quien además tiene 40 años de formar parte de la Pasión de Cristo del barrio de San Juan de Guadalupe.

José Contreras comentó que la preparación para este papel un esfuerzo espiritual para él, por la historia que envuelve a este personaje, quien traicionó a Jesús de Nazaret con el beso en el Huerto de Los Olivos de Jerusalén.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Ahora sí que me tocó hacer este papel y bueno, es uno de los más difíciles, así que pues necesitamos echarle ganas. Judas representa la traición, entonces hacer ese papel también es complicado y hasta doloroso, la gente no lo quiere por eso implica más esfuerzo y una fortaleza para poder interpretarlo. Judas es un papel muy importante, retrata a un hombre ambicioso, que entrega al Señor por unas cuantas monedas y luego del arrepentimiento se quita la vida".

En este sentido José Contreras explicó, que si bien su papel es de un hombre que se dejó llevar por el deseo del dinero y la traición, su historia es un recordatorio de que las elecciones de Dios en la biblia son irrevocables, porque incluso Jesús comprendió que Judas iba a traicionarle.

"Así es la Pasión de Cristo, un cumulo de enseñanzas y aprendizaje, amor y fe, por eso estamos aquí".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Cada personaje tiene propósitos particulares en el plan divino de Dios: actores

Para Karla Mata quien interpreta a María, madre de Jesús, Luis Ávila Martínez quien personifica a Pedro un apóstol, José Camacho el "angel tentador" y soldado, Kevin Gael Torres Cervantes quien es Pilatos en la obra, Pedro Velázquez Flores quien interpreta a Loginos y Claudia Ayala , quien actúa como esposa de Poncio Pilatos, participar en la Pasión de Cristo es aprender de si mismos, pero sobre todo entender las fortalezas y debilidades de los personajes que interpretan.

Es también conocer, cómo ellos señalaron, a profundidad la palabra de Dios y caminar con él todo el sufrimiento que conllevó su muerte y su resurección, es estar del lado de un profeta al que hoy veneran y aman sobre todas las cosas.

"Es muy importante tener espiritualidad para poder tener la capacidad de interpretar cualquier papel, sobre todo por qué se trata de los últimos días de Jesús, que es recordar sufrimiento, duelo y resurrección", comentó Claudia Ayala.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

La Pasión de Cristo, señalaron las y los integrantes del Grupo Cultural de San Juan de Guadalupe, es un relato de personajes bíblicos que de alguna manera y otra, la vida de las personas que participan y quiénes son espectadoras estan conectadas con un relato que los instruye a elegir sobre lo que está bien y está mal.

"Es una representación que llama a la reflexión, al entendimiento del porqué hacer las cosas bien, servirnos de ejemplo para no cometer los mismos errores que ellos. Amar a Cristo sobre todo, la Pasión de San Juan de Guadalupe es maravillosa, y luego de tres años de ausencia, queremos seguir dejando ese legado y reflexión de los personajes piadosos y también los impíos para que la gente evite tener problemas en la vida", señaló Luis Ávila

El Grupo Cultural de San Juan de Guadalupe, es el ejemplo de la fe y devoción viviente, de un esfuerzo de hombres y mujeres que durante 62 años han mantenido viva la Pasión de Cristo, para que este 6 y 7 de abril expongan teatralmente un trabajo de tres meses y más 360 horas de ensayo.

Este 2023 vuelve la Pasión, tal vez sin algunos rostros ya conocidos, pero sí con el recuerdo vivo de la comunidad y compañerismo que han formado, cumpliendo con la promesa de volver, cómo Jesús resucitado.