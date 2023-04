¿Para qué usan sus vacaciones los potosinos? Sondeo revela que prefieren relajarse y divertirse

Los lugares favoritos de los niños potosinos en el período vacacional de Semana Santa y Pascua son los balnearios, albercas, chapoteaderos, salas de cine, áreas lúdicas, parques y jardines. Padres de familia coinciden en que la temporada de vacaciones debe servir para descansar, haciendo a un lado las actividades educativas a las cuales podrían destinarles, algunas horas de su preciado tiempo.

El señor José Tereso, padre de familia de tres menores, refiere que las vacaciones las utilizan para ir al rancho e incluso para predicar la religión.

"Nosotros siempre usamos el tiempo para que los niños jueguen y se diviertan porque en la escuela siempre están con las tareas".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por lo pronto, su martes, lo ocuparon para visitar el centro histórico capitalino en donde hay algunos juegos inflables que aprovecharon para poder distraerse un rato.

En tanto, reconoce que las actividades educativas, como la lectura o el repaso de las matemáticas, pasa a segundo término, ya que lo que quieren es un merecido descanso de la escuela.

"La verdad, no los ponemos a estudiar, pero sí deberían practicar sus estudios yo tengo tres niños de 11, 9 y 7 años que se dedican a descansar y a pasear en estos días".

La señora Yadira Alonso, menciona que esta temporada la ocupa para pasar el mayor tiempo posible con sus hijas de 17 y 4 años de edad, ya que se dedica a trabajar y refiere que para compensarlas, promueve el esparcimiento.

"Las llevo aunque sea una vez el fin de semana a nadar y si no, nos venimos a pasear al centro, descansar, disfrutarlas y aprovechar las vacaciones".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

En su caso particular, su hija de 4 años se pone a repasar algunas de las actividades de preescolar como pintar y aprender el abecedario, pero aprovecha el momento para poder estar atendiéndolas y además para evitar accidentes en el hogar.A su hija pequeña, no le ha permitido entrar a la cocina en vacaciones para evitar incidentes.

Dentro de estos momentos de asueto, en el que nos encontramos, la señora Dulce Melody Fonseca y su hija Miranda Sofía, mencionan que prefieren viajar al interior del Estado. En esta ocasión, estarán en Charcas, la Huasteca y Veracruz, pero además retoma sus clases de música porque le gustan las percusiones.

"Convivir con los niños, pasear con ellos, vamos a comer".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Como los niños se quedan en casa, toman medidas preventivas como evitar entrar a la cocina, no subir escaleras, "no tocar la lumbre cuando mi mamá está cocinando. A veces juego con mi cocinita, para no quemarme", señala la pequeña Sofía.

La señora Dulce Verónica Moreno, menciona que su pasatiempo favorito es pasear en las plazas e ir al balneario, sus hijos de 9, 7 y 3 años tienen que organizarse entre ellos para definir y decidir las actividades que quieren emprender.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Consciente de que las vacaciones no solamente son recreación, dice que una semana antes de regresar a la escuela les pide que estudien algo.

"Lo que más les gusta es mojarse, siempre estoy en casa con ellos y ellos siempre están con la escuela y lo que queremos es cambiar la rutina".

Aunque reconoció que es importante la academia, toda vez que después de la pandemia se percataron de que los niños no saben, incluso su propia hija no sabía leer ni escribir y fue su hermana la que tuvo que ayudarla para que continuara sus estudios.