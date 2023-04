¿Cuándo llegó Goodyear a San Luis y qué hace la planta?

La llegada de empresas armadoras de vehículos automotores a San Luis Potosí ha provocado una ola de empresas proveedoras de diferentes autopartes y piezas para aminorar los costos de traslado y producción que gastan las armadoras para los requerimientos de la industria automotriz. Una de las empresas satélite más importante, anunció su llegada en 2015, con la noticia de que la llantera Goodyear, estaría abriendo una planta en el estado para atender la demanda de General Motors y posteriormente de BMW y en su momento, Ford (aunque al final esta empresa retiró la inversión del país).

Con un terreno de 4 mil 446 metros cuadrados, los directivos de la planta anunciaron que su producción anual llegaría a seis millones de neumáticos Premium, como la Eagle 1 para piso seco y mojado; y la Wrangler All-Terrain Adventure con Kevlar de Dunlop, de máxima resistencia.

¿Por qué eligieron a San Luis Potosí?

La respuesta que en ese entonces ofreció el director general Martín Rosales, es que la región potosina ofrece mano de obra calificada, infraestructura y proximidad con sus proveedores debido a las vías de comunicación terrestre de la entidad, en especial, la carretera federal 57; lo que puso a San Luis en el epicentro de la industria como un centro logístico importante.

Richard J. Kramer, presidente del Consejo de Administración y director general de Goodyear Tire & Rubber Company celebró en aquel entonces, que esta planta fue la primera en América Latina luego de 25 años de no invertir en esta zona del mundo, por ello su anuncio se hizo con bombo y platillo, pues tan solo esta fábrica estaría aperturando mil empleos directos y hasta cinco mil indirectos y sería un parteaguas en la proveeduría de la cadena de suministro automotriz.

¿Qué hacen en goodyear?

La empresa, en su planta de San Luis Potosí se encarga de la manufactura de neumáticos automotrices, de acuerdo con la descripción de su sitio web, “Goodyear diseña y fabrica llantas que se adaptan a las condiciones de manejo en México”.

¿Qué dicen los empleados de Goodyear?

Si estás pensando en mandar tu CV para aplicar en alguna vacante, debes saber que en redes sociales y en páginas de búsqueda de empleo, la empresa está muy bien posicionada y tiene calificaciones y comentarios positivos de sus trabajadores y extrabajadores.

“Excelente empresa, gran ambiente de trabajo laboral, te enseña a ser independiente y tomar decisiones, oportunidad de convivir con diferentes culturas, enfoque siempre en Calidad y Seguridad”, dejaron como comentario en Indeed, de igual forma escribió otro usuario “Muy buena empresa. Ha sido todo un gusto participar activamente en todos los cargos en los que he tenido el gusto de ocupar”.

Vacantes actuales

A través del sitio web Indeed se oferta únicamente una vacante, para el cargo de Office Assistant, para el cual se ofrece un salario de entre 20 mil y 23 mil pesos mexicanos; no obstante, en otros medios de redes sociales, se han publicado algunas vacantes para cargos operarios de producción en los que los salarios no se visualizan, sin embargo se promocionan con “excelente salario inicial, IMSS, INFONAVIT, vales de despensa, fondo de ahorro y mucho más”.

Aunque recientemente la empresa ha tenido conflictos con sus sindicatos, sobre todo con el tema de la legitimación de contratos; la llantera sigue siendo una de las compañías líderes en la proveeduría, no solo en San Luis Potosí, sino en el mundo.