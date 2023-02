Gobierno federal debe reforzar vigilancia en carretera 57: diputado

Gobierno Federal debe reforzar vigilancia y seguridad en carreteras estatales , para evitar accidentes como el acontecido el día de ayer sobre la carretera 57 dónde un camión Torton pegó de alcance a un camión urbano, en el que resultaron dos personas muertas.

Así lo sentenció el diputado René Oryarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia de Congreso del Estado, quien además agregó que San Luis Potosí está rebasado en tema de movilidad.

"Gobierno federal debe de apoyar al Ejecutivo para poder darle a las y los potosinos una verdadera ruta de escape tan necesaria. Es algo que les corresponde también", dijo.

Referente al fortalecimiento de la vigilancia de estas vías, el diputado señaló que habrá que esperar a los informes del peritaje de este accidente , ya que el camión Torton circulaba en un carril central, a pesar de que el reglamento indica que estas unidades deben transitar en los carriles laterales.

"Yo creo también que por más que exista la vigilancia hoy estamos rebasados y necesitamos que realmente se haga la conciencia de decirle al Gobierno Federal que no nos puede dejar solos en este tema de movilidad", expresó.

Aunado a esto, también recordó el fallecimiento de un elemento del Honorable Cuerpo de Bomberos , quien falleció el día de ayer por atender un incendio, precisamente sobre esta carretera y quién en el ejercicio de sus funciones fue embestido por un trailer.

En este sentido señaló que se necesita reforzar el trabajo de la Guardia Nacional, pues considera que se han visto rebasados para garantizar la seguridad en carreteras.

"Más que vigilar hay que pedir explicaciones (...)hoy tenemos que exigir y pedirle al Gobierno Federal que no pueden hacerse aún lado en este tema de responsabilidad , sí vamos a ver qué pasó, vamos a pedir qué paso con la vigilancia en la carretera que no permita que estás unidades no vayan en carriles que no deben", finalizó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí