Gallardo entrega rehabilitación de la avenida Himno Nacional

Con más de cinco kilómetros rehabilitados con concreto hidráulico, la intervención de mil 800 metros de líneas de drenaje, señalética horizontal y vertical, pintura en guarniciones, vialetas inteligentes y la rehabilitación del alumbrado, fueron entregadas las obras de rehabilitación integral de la avenida Himno Nacional.

El evento fue presidido por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien destacó que los trabajos de remodelación de esa importante vía traerán un beneficio a más de 200 mil conductores, peatones y comerciantes de la zona.

Los trabajos corrieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, instancia que intervino la avenida Himno Nacional, en su tramo de prolongación Pedro Vallejo a la Glorieta Bocanegra.

En el evento que se llevó a cabo en la también llamada Glorieta Revolución, la titular de la dependencia estatal, Leticia Vargas Tinajero, advirtió que se entrega una de las rutas locales más importantes de la capital potosina, “que conecta el poniente con la zona centro y sur, siendo eje principal para el comercio y la movilidad de la zona”.

La funcionaria estatal lamentó que esta calle nunca hubiera sido rehabilitada de forma integral, “pasaba un gobierno y otro; y solamente atendían tramos con bacheo, por lo que seguían las afectaciones, tanto en los tiempos de recorrido como en las horas de entrada a las escuelas y los trabajos”.

Señaló que la capital estaba hundida en un enorme bache, con drenajes colapsados, calles a medias y sin el mantenimiento mínimo, “hoy hacemos entrega de cinco kilómetros rehabilitados con concreto hidráulico, señalética horizontal y vertical, pintura en guarniciones, vialetas inteligentes y la rehabilitación del alumbrado”.

Asimismo destacó la intervención de los mil 800 metros de líneas de drenaje “que por décadas no recibió el más mínimo mantenimiento, tan es así que había tubería de concreto y de asbesto; esta fue retirada y cambiada por tubería de polietileno de alta densidad en diferentes diámetros”, precisó. A pesar de ser una de las rutas más transitadas, la avenida no contaba con base hidráulica y su diseño no cumplía con las características para su correcto funcionamiento.

Finalmente, Vargas Tinajero añadió que fue rehabilitado el alumbrado existente, al tiempo de reconocer que aún hay tramos donde “se ve” oscuro, “por lo que extenderemos las revisiones y los trabajos se complementarán con una red de alumbrado público en una segunda etapa, asegurándonos que la iluminación sea con un moderno sistema de luz led en su totalidad”.

En el evento también estuvieron presentes alumnas y alumnos de planteles escolares de educación media; los titulares de las Secretarías: General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez; y de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho; así como la secretaria Técnica del Gabinete, Noemí Proal Huerta; diputados federales y locales, y miembros del gabinete estatal.