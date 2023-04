Funcionarios de Conalep utilizan camioneta oficial para vacacionar en Puerto Vallarta

En el año de 2018, la Oficialía Mayor entregó como dato a solicitud del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, una camioneta Suburban con placas VED-22-53 que fue vista en Puerto Vallarta y presuntamente fue utilizada por las autoridades de dicha institución para vacacionar y el gobernador del Estado solicitará una investigación al respecto.

En una solicitud de información realizada a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, su área de comunicación social, confirmó que esta camioneta se entregó en comodato hace 5 años "para cubrir las necesidades que en ese entonces requerían para operatividad propia de la institución".

En las redes sociales, circuló la imagen de una suburban color gris con placas del Estado de San Luis Potosí, señalando que se trata de un vehículo oficial del CONALEP, que se ubicó en vacaciones de Semana Santa en las paradisíacas playas de Jalisco.

Quienes circularon las imágenes, afirmaban que la unidad se localizaba en la zona hotelera de ese lugar, el cual era utilizado presuntamente por la directora general de la institución educativa, Patricia Álvarez Escobedo.

Sobre este tema fue cuestionado el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien primero lamentó que sucedan este tipo de situaciones y arremetió con solicitar a la federación que realice una profunda investigación al respecto.

“Gobernador, a la directora del Conalep se le vio paseando en Vallarta con un vehículo oficial, ¿Qué opina usted al respecto?" 'No pues, muy grave, son dependencias que están fuera de nuestro ámbito de competencia, son federales y vamos a pedirle a la federación que investigue, eso no puede suceder, tiene toda la capacidad de irse y salir de vacaciones, pero no en vehículos oficiales, es una tontería eso', contestó a reportera que le cuestionó este tema.

La camioneta Suburban que tiene bajo su acervo el Conalep, la dió en comodato el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Oficialía Mayor y tanto en esta dependencia como en CONALEP se encuentra la documentación que lo acredita, se dio de baja de gobierno para después darse de alta en la institución educativa. Todo ello está previamente documentado, inclusive en la entrega recepción de la dependencia que recibió hace más de un año.

Cabe destacar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativos de los Servidores Públicos, no permite que se utiliza en vehículos públicos para realizar actividades recreativas y personales.

Al respecto no se ha pronunciado Patricia Álvarez Escobedo, aunque cabe añadir que en los últimos días, padres de familia han estado manifestando supuestas irregularidades cometidas en la institución, que tienen que ver con el manejo de las finanzas