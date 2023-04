Gallardo "da jalón de orejas" a funcionarios que ya andan haciendo campaña

Ahora no estamos en momentos electorales por lo que funcionarios estatales no deben distraerse en ese asunto, si no que se retiren del cargo porque las aspiraciones son válidas pero no el cobrar y andar en “la grilla”.

Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, ninguno de sus colaboradores debería buscar moverse ante un tema para el que faltan meses para dar inicio.

Los funcionarios no deben distraerse en tonterías, insistió el mandatario estatal, no son momentos para tiempos electorales, “el que lo quiera hacer que renuncie y se vaya”.

Añadió que les han demandado paciencia y respeto a otros partidos políticos, como PAN, PRI o MORENA, “por lo que no es correcto mostrar una postura incongruente”.

Son muy válidas las aspiraciones de todo mundo, reiteró, pero que se vayan y que no estén cobrándole al pueblo el trabajo en la grilla, “si hay algún colaborador del gobierno estatal con alguna aspiración política, lo más correcto es que se retire de sus funciones desde este momento ¿para qué se va hasta después?".

Si hay algún colaborador con alguna aspiración política, expresó, lo más correcto es que se retire de sus funciones desde este momento.

Finalmente, Gallardo Cardona advirtió que ninguno de sus colaboradores se puede mover, “ante un panorama en el que aún restan varios meses para el desarrollo de los procesos electorales”.