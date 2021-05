Fracasa sistema educativo mexicano: senador Salazar Sáenz

El sistema de educación en México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA fracasó, ya que “abandonó a la educación, abandonó a los estudiantes, abandonó a los maestros, lamentó el senador por San Luis Potosí, Francisco Salazar Sáenz.

Argumentó que MORENA “no les dio a los maestros, ni computadoras ni tabletas, ni nada; trabajaron desde sus casas y tuvieron que poner sus propias computadoras".

Local La STYPS coadyuvara con el CFCRL para impulsar democracia sindical

En rueda de prensa este lunes, y en el marco del Día del Maestro, informó que los alumnos que tienen acceso a software educativo en México, no pasa del 28 por ciento, alcance que pone al país a la altura de Panamá, Perú o República Dominicana.

Como resultado de este abandono, acotó el senador panista, el 80 por ciento de los alumnos mexicanos no pasaría ni matemáticas, ni lectura, ni escritura y “lo peor es que, el Gobierno, no tienen ni idea de lo que van hacer”.

Resaltó que los programas por televisión abierta no funcionaron, ya que el intento que hicieron, no eran adecuados para alumnos, “son programas que ya tenían hace mucho tiempo y no sirven. No funcionaron”.

Local Magistrados de la SCJN deben ignorar comentarios de AMLO

Además, “no capacitó a los maestros. No les dieron una capacitación intensiva, no un cursito de esos que dan en internet de una semana, debieron dar una capacitación a fondo. No tienen un plan de recuperación, no tienen un plan para recuperar el año que se perdió, no vacunó a los maestros”, y subrayó que le dieron preferencia a los Servidores de la Nación.

Propuso como alternativa que se busque la modalidad semipresencial, hacer en un año, dos ciclos escolares, en dos turnos, uno presencial y otro virtual, para hacer más eficiente el aprendizaje, además de una mejor remuneración para los maestros, quienes son “los héroes del país” dado que forman a las futuras generaciones.