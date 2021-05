Denuncia Manuel Velasco elección de Estado en SLP; ya reúnen pruebas

El senador de la República del PVEM Manuel Velasco anunció que el partido presentará una demanda penal ante la Fiscalía General de la República en contra del secretario de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí, por ser parte de una elección de Estado que busca beneficiar a su hermano que es candidato al gobierno de la coalición Sí por San Luis.

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, acusó a la candidata de Morena Mónica Rangel de usurpar la representación de la 4T, porque “es una priísta que nunca apoyó ni conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no representa los principios, valores e ideales y por eso la base del partido no la está apoyando”.

Dijo que a Ricardo Gallardo Cardona candidato al gobierno del PVEM y PT que conforman la coalición “Juntos Haremos Historia”, ya nadie lo alcanza porque además de que encabeza las encuestas serias con más de 20 puntos, tiene una alianza con la ciudadanía amplia y además los auténticos morenistas han decidido brindarle todo su apoyo.

Manuel Velasco apuntó que Gallardo Cardona será el segundo gobernador del PVEM en México y trabajará de la mano con el gobierno de López Obrador a favor de todos los potosinos, a pesar de la guerra sucia y el lodazal que le lanzan sus adversarios cada que participa, lo cual no lo ha detenido ni lo detendrá para llegar al gobierno de San Luis Potosí.

El senador chiapaneco y ex gobernador, aseguró que se están reuniendo las pruebas suficientes para la demanda ante la FGR contra el secretario de Finanzas, cuyo hermano no tiene el respaldo de panistas y mucho menos de priístas, por haber sido impuesto arbitrariamente, lo que generó que no creciera su candidatura.