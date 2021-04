Magistrados de la SCJN deben ignorar comentarios de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no está entendiendo lo que es la división de poderes, poner calificativos y tratar de marcar una orientación al voto polarizará a la opinión pública en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces lo que menos importa es el análisis de la constitución.

Así lo consideró el abogado jurista Jorge Chessal Palau, en torno a la afirmación del presidente de que si los Ministros no aprueban la ampliación de dos años de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convertirían en cómplices de la corrupción.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó que de qué serviría una reforma al Poder Judicial si es encabezada “por un personaje del partido conservador” que se caracteriza por el servilismo en favor de grupos de intereses creados, “sobre todo, -dijo- del poder económico que nunca se preocupa por el pueblo, de qué sirve que se lleva cabo una reforma así, es letra muerta”.

Al respecto Jorge Chessal dijo que “no debe de haber ningún tipo de opinión y menos desde una perspectiva personal como la que es la que está haciendo el presidente porque es una consideración personal en relación con lo que hacen nuestros poderes”.

“La postura de los magistrados debe ser de ignorarlo, no merece ninguna atención y deberán votar libremente y sin ningún tipo de orientación en función de lo que pueda estar declarando el señor en una mañanera”.

Después de eso, lo que se esperaría es que hubiera algo de cordura en alguna persona cercana, que pudiera hablar con él y hacerlo a entender que está llevando a México a una crisis de la que tal vez no tenga retorno”

Como ejemplo dijo que si el presidente de la república hace un reglamento anticonstitucional, la Suprema Corte no va a criticar al presidente, solo va a decir que el reglamento es anticonstitucional y punto.

“Poner calificativos y tratar de marcar una orientación al voto va a polarizar a la opinión pública en contra de la corte y entonces lo que menos importa e s el análisis de la constitución, me parce que es un acto absolutamente indebido, por lo que la gente no debe tomar sus declaraciones de ninguna manera, son opiniones de una persona que definitivamente no tiene la menor idea de lo que es la constitución, y que debería abstenerse, pero lleva desde el 2018 haciendo comentarios y declaraciones fuera de lugar y fuera de la ley”.