Fortalecerá PJ protocolo para la protección de jueces y usuarios: magistrada

El Poder Judicial fortalecerá un protocolo para la protección tanto de los jueces como de los usuarios de los Centros de Justicia, informó la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

La Presidenta del Poder Judicial manifestó que este viernes se le presentaría un protocolo a los jueces, mismo que fue creado con participación de los consejeros de la Judicatura y del jurídico del Poder Judicial, ahora lo que se busca, es que los jueces hagan observaciones y aportaciones a dicho protocolo.

Insistió en que hasta el momento, no se han presentado amenazas en contra de los jueces, en ninguna de las regiones del estado, “y no es porque se minimice, es básica la integridad de jueces y usuarios, si dicen que hay una inquietud se atiende de inmediato, pero hasta este momento no hay una amenaza”.

Señaló que con este protocolo se pretende contar con un camino a seguir para evitar situaciones de riesgo y saber cómo actuar en caso de que se presente una amenaza, “hay que seguir algunas reglas, rutas desde el momento de ingresar al Centro (de Justicia), tanto el personal como las personas usuarias, resguardar la integridad cuando un asunto sea complicado, brindarles el camino a seguir para solicitar apoyo en caso de sentirse amenazados”.

Mencionó que el protocolo también contempla solicitar apoyo interinstitucional para la protección del personal que reciba alguna amenaza, aunque aclaró que sería en casos específicos, ya que es imposible resguardar a todo el personal en todas las audiencias.

García López también informó que este jueves se llevó a cabo la audiencia en la que los jueces explicaron los motivos por los que dictaron auto de libertad a un hombre acusado de abuso sexual contra menores de edad en Tamazunchale, caso que la semana pasada derivó en el enojo de los padres de familia, quienes bloquearon el Centro de Justicia de aquel municipio, y no hubo incidentes en la audiencia.

