Este lunes inicia inscripción de aspirantes a la CEGAIP; ¿cuáles son los requisitos?

Este lunes inicia la recepción de solicitudes y propuestas de las personas que deseen participar en el procedimiento para la elección de comisionados numerarios y supernumerarios de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) para el periodo comprendido del primero de julio de 2024 al 30 de junio de 2028

La recepción de solicitudes y propuestas será del lunes 27 de mayo al viernes 31 de mayo del año 2024, en horario de 9:00 a 15:00 horas ante la oficialía de partes del Congreso del Estado, ubicada en la planta baja del número 200 de la calle Profesor Pedro Vallejo, en el Centro Histórico de esta Ciudad Capital; serán dirigidas a la Presidencia de la Directiva del Congreso del Estado, y señalarán, nombre y edad, así como número telefónico, correo electrónico y un domicilio en esta ciudad de San Luis Potosí, para oír y recibir notificaciones.

Para ser Comisionada o Comisionado se requiere: ser mexicano y preferentemente ciudadano potosino en los términos de la Constitución Política del Estado; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; ser profesionista con título legalmente expedido, con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos.

No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las dependencias y entidades que conforman la administración pública del Estado, Fiscal o Procurador General de Justicia del Estado, senador, diputado federal o local, presidente municipal, o dirigente de un partido político o asociación religiosa, durante el año previo al día de su elección; contar con una residencia efectiva en el Estado, cuando menos de dos años previos a su elección.

No estar en alguno de los siguientes supuestos: tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género; tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.

Las solicitudes y propuestas de las personas que cumplan con los requisitos señalados deberán presentarse por escrito. A las solicitudes y propuestas se deberán adjuntar los documentos siguientes: copia certificada y copia simple, de Acta de Nacimiento; original o copia certificada, y copia simple, de Credencial para Votar, vigente; original o copia certificada, y copia simple, de Título y Cédula, profesional; original y copia simple, de Constancia de No Antecedentes Penales expedida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria.

Original y copia simple, de Carta de Residencia expedida por el Ayuntamiento del municipio que corresponda, en donde conste que la persona solicitante cuenta con una residencia efectiva en el Estado de San Luis Potosí cuando menos dos años; original y copia simple, así como archivo electrónico, del Currículum Vitae en versión pública, acompañado de documentos que acrediten lo manifestado en el mismo y que permitan comprobar que la persona aspirante cuenta con al menos tres años de experiencia y conocimiento en materia de acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos.

Original y copia simple, así como archivo electrónico, de Proyecto de trabajo de la persona aspirante, no mayor a ocho cuartillas, en el que exponga los objetivos y acciones que regirán su actuar en el cargo, en caso de resultar electa; original y copia simple, de Constancia de No Inhabilitación para ejercer en el servicio público, expedida por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria.

Original y copia simple, de la Constancia expedida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de no inscripción en el Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas del Estado.

Original y copia simple, del escrito que contenga declaración bajo protesta de decir verdad, que conoce y cumple todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, señalados en la Base Primera de esta Convocatoria Pública, y por lo tanto que no está impedido para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado de la CEGAIP; y original y copia simple del Aviso de Privacidad el cual deberá ser firmado de conformidad.

Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes y propuestas, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, procederá dentro de los cinco días hábiles siguientes, a la revisión de las solicitudes y propuestas presentadas, así como documentos acompañados, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y los señalados en las Bases Primera y Cuarta de esta Convocatoria.

El Congreso del Estado a través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dará a conocer en su portal web www.congresosanluis.gob.mx, una lista con los nombres de todas las personas que hayan presentado una solicitud o propuesta para participar en la elección; y una lista con los nombres de todas las personas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley y en la Convocatoria.

Posteriormente, a través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llevará a cabo en sesión pública, entrevistas en forma individual con cada una de las personas participantes, para cuyo fin determinará fecha, hora y lugar, para su desahogo, donde deberán exponer su proyecto de trabajo, y se abrirá un espacio de preguntas y respuestas por las diputadas y los diputados.

Una vez concluida esta etapa, se emitirá el dictamen que proponga al Pleno, a la persona o personas, que sean elegibles al cargo de Comisionada o Comisionado, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí.