Adelantan huelga en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Este martes 28 de mayo se irán a huelga los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Académicos, Administrativos y Varios de las Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Universidades de México, “Sindicato Nacional Profesora Dolores Jiménez y Muro”, debido al incumplimiento de diversos acuerdos por parte de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, UPSLP. Previamente habían definido que probablemente iniciarían la huelga hasta el mes de agosto, sin embargo, han visto falta de voluntad por parte de la autoridad.

No lograron un pacto de civilidad para conformar el Contrato Colectivo de Trabajo Inicial en beneficio de casi 400 trabajadores universitarios que a lo largo de 22 años han visto reducido su poder adquisitivo, se han sostenido en condiciones inestabilidad laboral, inequidad de oportunidades; donde la falta de seguridad social y de acceso a la vivienda impactan en su calidad de vida y en los cuales la UPSLP se ha mantenido en condiciones de ilegalidad bajo un esquema de contratación que simula el outsourcing y brindando prestaciones diferenciadas, entre trabajadores que realizan las mismas actividades.

“Desafortunadamente, la cerrazón de la rectoría a negociar con seriedad nos obligaría a tomar la última medida que un sindicato responsable como el nuestro tomaría, pero es importante entender que es nuestro deber la defensa de la dignidad y los derechos humanos y laborales de los trabajadores que representamos. La UPSLP es una de las universidades más importantes del estado, que brinda sus servicios a casi 6 mil estudiantes y que se resiste a regular sus esquemas de contratación, además de buscar reducir los salarios 35 por ciento”, indicó Claudia Mónica López León, secretaria general de dicho gremio.

Varios de sus agremiados iniciaron con la Universidad, es la primera en su tipo que fue formada en el año 2001, tiene aproximadamente 22 años este de operatividad y todo este tiempo han habido trabajadores con diferentes condiciones como el docente académico de tiempo completo y el académico de asignatura.

Durante estas décadas no se han respetado los derechos laborales de los trabajadores, “qué es lo que ha pasado que la los trabajadores de tiempo completo que son los que cubren una jornada de poco más de 40 horas, ellos han ido disminuyendo en aproximadamente 50 trabajadores de tiempo completo, el objetivo era el crecimiento de esa plantilla laboral y por el contrario ya nada más quedan 17 de ellos, la universidad comenzó con una cantidad de estudiantes relativamente pequeña y fue creciendo con el tiempo hasta que se han alcanzado casi 6.000 estudiantes y en el semestre de agosto excede esa cantidad, pero lo que han hecho es suplir a esos académicos de tiempo completo con académicos de asignatura y el problema es que ahora tenemos una plantilla laboral de aproximadamente 93 por ciento de los trabajadores que están por contratos”.

Reportan que ante las irregularidades presentadas no pueden acceder a una vivienda porque les piden que tengan al menos un año de contratación para adquirir un crédito, igual con los bancos, pues sin recibos o comprobantes no pueden acceder a créditos, les cortan la Seguridad Social, no tienen derecho a la guardería del IMSS, tienen salarios muy bajos si son mujeres, “entonces hay una cuestión de precarización del género porque al final de cuentas tampoco tenemos condiciones para que haya ascenso hacia las compañeras se les han pedido a las autoridades oportunidades para que puedan estudiar los fines de semana, modificaciones de horario y eso es negado, cuando la gente se gradúa de todos modos les dicen si quieres renuncia, participa en alguna convocatoria y a lo mejor subes, la realidad es que los puestos con mejores condiciones salariales a nivel administrativo son para gente nueva no son para personas que tienen 20 años trabajando ahí”.

La jornada laboral mensual es pagada con 10 mil pesos lo que consideran negativo porque no alcanzan a tomar sus dos horas de comida “emplazamos a huelga por la firma de un Contrato Colectivo Inicial, no había para prácticamente 400 trabajadores, después de meses de negociación ante una jueza del Poder Judicial del Estado logramos generar un proyecto, había resistencia a negociar por parte de la Universidad y la jueza tuvo que llamarnos al Tribunal Laboral del Estado e incluso hubo una jornada de casi 8 horas de trabajo para poder revisar las cláusulas, pero en esa sesión el rector nos manifestó que para poder firmarlo, debíamos aceptar una reducción salarial del docente de asignatura de 200 pesos a 135 pesos prácticamente, nos estaba pidiendo una reducción de 35 por ciento del salario, argumentando una homologación con otras universidades, pero es ilegal porque no existen las condiciones en el país para para que haya una baja salarial de ese tipo no hay ninguna justificación”.

El rector Mario Alberto Martínez Rojas, les informó que este asunto lo tienen que ver los responsables de la UPSLP, que son la federación, el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo y con el empresario Juan Carlos Valladares Echelmann.

“Han habido actos de mala fe, e incluso mentiras en el proceso donde hemos estado dialogando y definitivamente nosotros nos vemos en la necesidad de estallar la huelga para defender los derechos de nuestros compañeros que constantemente se ven despedidos y en este momento se sienten agredidos. Hemos pedido del apoyo de a través de la juez de autoridades públicas civiles y de la seguridad y administrativas, de acuerdo con el artículo 449 de la Ley Federal del Trabajo que los obliga a apoyarnos en el procedimiento del día de mañana a las 6:30 horas porque el estallamiento de huelga se va a dar a esa hora, dado que no llegamos a un acuerdo”.