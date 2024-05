¿La Universidad Politécnica de SLP pretende irse a huelga? esto es lo que está pasando

El Sindicato Nacional de Trabajadores Académicos, Administrativos y varias de las Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Universidades de México "Sindicato Nacional Profesora Dolores Jiménez y Muro", pretenden estallar una huelga este martes 21 de mayo debido a inestabilidad laboral y una serie de amenazas relacionadas con el pago de sus percepciones.

Durante el transcurso del lunes, acudieron a las oficinas conciliatorias del Tribunal Laboral de San Luis Potosí para hablar de este tema y defender diversas condiciones laborales de los trabajadores universitarios.

Ahí comentaron “la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, UPSLP, tiene en puerta un estallamiento de huelga el día de mañana 21 de mayo de 2024. El día de hoy, nos presentaremos a dialogar para avanzar significativamente en la negociación, o bien, definir las condiciones legales del procedimiento de huelga; sin embargo, la universidad se mantiene en la postura de transgredir los derechos de los trabajadores, a través de documentos oficiales como el promovido a nombre la vicerrectora, Martha Angélica de la Rosa el pasado 17 de mayo, donde se refiere a nuestra organización como un "grupo externo y pequeño", a pesar de haber quedado demostrado que los que integramos el sindicato tenemos una amplia trayectoria en la institución”.

Los quejosos acudieron a denunciar que se induce a la comunidad universitaria a seguir instrucciones que no cumplen con las características de un paro de labores, incitando a no respetar la ley. Ante eso, los docentes se muestran confundidos pues reciben instrucciones cruzadas, como si no hubiera un consenso sobre qué hacer y si se perciben amenazados en sus ingresos pues sus coordinadores han manifestado que de apoyar la huelga serán afectados en sus ingresos.

Los estudiantes también se muestran desorientados y se les ha modificado su calendario de actividades, no respetando su derecho a la educación y el calendario que rige las actividades de la universidad, generando un clima de estrés, inestabilidad e ingobernabilidad.

Los trabajadores gremiales reportaron que hay también una irregularidad en la presentación próximo examen de admisión que estaba programado a presentarse el día 25 de mayo de 2024, sin embargo, fue cambiado para el próximo 8 de junio. Este cambio pone en tela de juicio las condiciones de liderazgo y la seriedad de los procesos administrativos de la institución educativa, pues el cambio de fecha le resta seriedad a la institución y daña su imagen al demostrar que ante la incapacidad de resolver conflictos laborales mediante el dialogo, se están dispuestos a afectar también a los estudiantes y aspirantes a ingresar a la Universidad.

Ante supuestos acosos sexuales en la institución, los trabajadores sindicales lamentaron que no haya investigaciones ni tampoco sanciones “en medio de una actividad en la que el rector Mario Alberto Martínez Rojas, hoy 20 de mayo, asiste a abordar la erradicación de la violencia sexual en las instituciones de Educación Superior, instamos a la máxima autoridad de la UPSLP, que tome cartas en el asunto sobre situaciones de acoso laboral y hostigamiento y que detenga actos promovidos por la propia rectoría en contra de los trabajadores”.

Acusaron de la existencia de supuestos despidos injustificados contra mujeres trabajadores por ser dirigentes gremiales y defender a sus compañeros lo cual calificaron de violencia de género, “violencia política y una agresión contra el total de los trabajadores al amenazarlos por ejercer sus derechos humanos laborales. Nuevamente se le solicita tomar cartas en el asunto sobre el acoso y hostigamiento ejercido contra una compañera agremiada en estado de gestación pues como ya se le ha hecho saber, el estrés laboral tiene un efecto negativo sobre los embarazos”.

En su parecer, el rector tiene la oportunidad de firmar un contrato colectivo en el cual se promueva la estabilidad de mujeres con alta preparación académica, “las compañeras administrativas son las compañeras con los más bajos salarios en la Universidad, es así que se debe promover una cultura institucional que les permita prepararse, aspirar a mejorar sus ingresos y lograr el desarrollo de sus familias con una mejora en su poder adquisitivo”.

Finalmente afirmaron que el Sindicato Nacional Profesora Dolores Jiménez y Muro, es una organización representa los intereses de los trabajadores de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, (UPSLP), a pesar de los mecanismos de acoso que se han ejercido, contra el comité ejecutivo y acoso institucional a los agremiados.